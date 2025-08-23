Dourados abre seleção para médicos veterinários com salário de R$11,9 mil

Processo seletivo simplificado vai formar cadastro de reserva; inscrições presenciais terminam em 29 de agosto

A Prefeitura de Dourados publicou edital de processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de médicos veterinários na Semaf (Secretária Municipal de Agricultura Familiar). O salário previsto é de R$11.899,79, com carga horária de 44 horas semanais em regime noturno.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, até 29 de agosto, na sede da Semaf, localizada na Rua José Luiz da Silva, nº 3350, bairro Terra Roxa II, das 9h às 11h, com entrega de documentos. Não há cobrança de taxa de participação.

O processo seletivo inclui análise de documentos, prova de títulos e entrevista. O resultado final está previsto para 17 de setembro. Os contratos serão temporários, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme necessidade da administração municipal.

Entre as atribuições do cargo estão inspeções, ações de vigilância em saúde, diagnósticos clínicos, coleta de exames, defesa sanitária animal, necropsias e participação em campanhas de prevenção de doenças.

