Coletivo Produza Projeções celebra 10 anos durante encerramento do Festival de Inverno de Bonito

Há dez anos, o coletivo Produza Produções nasceu com a vontade de registrar manobras de skate, mas viu que ali tinha muito mais acontecendo e mais histórias a serem contadas: a voz dos MCs, o traço dos grafiteiros, as batidas dos DJs e a energia dos B-boys e B-girls. Para celebrar uma década de atuação, o coletivo realiza o espetáculo-manifesto Viva Rua, neste domingo (24), no Palco Sol do Festival de Inverno de Bonito, às 19h, além de uma série de atos que marcarão o aniversário.

A Produza Projeções é um coletivo de fotógrafos e vídeo makers que atuam em prol da arte urbana. Para o fundador da Produza, Cleverson de Oliveira, mais conhecido como Buguinha, o coletivo vai muito além de fotos e vídeos, sendo responsável por criar oportunidades.

“Skatistas que tiveram seu primeiro vídeo, MCs que gravaram seu primeiro clipe sem custo, jovens da periferia que tiveram acesso à produção audiovisual. Isso é o que fica”, afirma.

No domingo, a rua se transformar em palco, com um espetáculo que mistura passado, presente e futuro da cultura do hip-hop. A velha escola se faz presente com DJ Magão, Miliano, TWK, enquanto a nova geração chega com passos e energia afiada do B-boy Saka e da B-girl Aline. Nas artes visuais, Léo Mareco ocupa o espaço com lambe-lambe e shapes customizados, trazendo para a cena os rostos e símbolos das periferias sul-mato-grossenses. Ao fundo, um telão projeta imagens históricas: campeonatos de skate, batalhas de MCs, videoclipes independentes e registros que mostram como a Produza escreveu páginas da cultura de rua no estado.

Para Buguinha, abrir a comemoração em Bonito tem um significado especial. “Bonito sempre foi uma cidade onde realizamos muitas ações. Começamos com campeonatos de skate feitos de forma voluntária, depois vieram oficinas de audiovisual, batalhas de MCs, produção artística de grupos. Essa comemoração vem de encontro com as portas abertas na cidade e abre alas para novas oportunidades”.

A apresentação ainda ganhará um tom simbólico, com a inserção do próprio Buguinha. No auge da performance, a cena ganha um gesto simbólico: a entrada triunfal de Buguinha. “Poucas vezes tive o privilégio de subir ao palco. Esse momento representa mostrar que além dos quatro elementos do Hip-Hop existe também o videomaker, o skatista, que contribui diretamente para a cultura”, diz ele.

Memória em Som

A discotecagem de Dj Magão também será muito especial durante a celebração: ele participa do coletivo desde os seus primeiros dias. Foi com Buguinha, ainda nos campeonatos de skate, que ele encontrou espaço para que sua música dialogasse com a câmera. “Ele começou a filmar quando quase não existia registro da nossa cena. Participava como DJ nos eventos, ele filmava, fazia videoclipes, cobria shows do Falange da Rima. Ver a Produza crescer foi incrível. Hoje o coletivo tem estrutura, equipamentos, parcerias. E mais que isso, abriu portas para artistas que jamais conseguiriam pagar por uma produtora tradicional”, relata.

No palco de Bonito, Magão fará colagens sonoras que homenageiam a velha escola do Hip-Hop, mas sem deixar de interagir com a nova geração. “Temos que saudar a velha escola, que batalhou para que essa cultura fosse o que é hoje, mas também aproximar o novo e o antigo. A Produza sempre caminhou assim, unindo forças. É gratificante fazer parte dessa história”.

Uma década de resistência

Os caminhos da Produza nunca foram fáceis. “A maior dificuldade sempre foi o acesso a equipamentos. No início a gente fazia rodízio com câmera emprestada de amigos. Para continuar, criamos conteúdos, firmamos parcerias e fomos ampliando as cidades em que atuávamos”, lembra Buguinha. Dourados, Corumbá, Amambai, Ponta Porã: em cada lugar, a Produza deixou uma marca.

A pandemia foi outro desafio, mas também um laboratório. O coletivo apostou em lives e manteve a cena ativa mesmo em tempos de isolamento. Entre produções independentes, oficinas de audiovisual, eventos como o Produza Day e o Produza Cine, a trajetória se consolidou como um registro vivo da cultura Hip-Hop no estado.

Agora, ao completar 10 anos, o coletivo sonha mais alto. “Os próximos passos são reunir e exportar tudo o que passamos nessa jornada. Estamos realizando documentários, planejando exposições de vídeo e foto, oficinas para jovens da favela da capital. A mensagem que deixo para a juventude é: independente do que você tenha, produza o seu melhor, sempre. A oportunidade que você gera pode se transformar em grandes possibilidades”, resume o idealizador.

Programação:

O coletivo Produza Projeções realizará quatro atos de celebração: o primeiro será neste domingo (24), no Festival de Inverno de Bonito, com o espetáculo-manifesto Viva a Rua, a partir das 19h, no Palco Sol. O segundo será no próximo mês, no Japa Conveniência; a terceira etapa será durante a Feira Ziriguidum, em outubro e no mês de novembro será o encerramento do ciclo, marcado no Degrau Estúdio.

Para mais informações acesse o Instagram da Produza Projeções (@produzaprojeções) e para conferir alguns trabalhos do coletivo acesse o canal do YouTube https://www.youtube.com/@produza8454 e o Facebook https://www.facebook.com/produzafilmes.

Carolina Rampi