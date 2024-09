Concurso da Iagro teve mais de mil pessoas na prova objetiva

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realizaram domingo (22) a prova escrita objetiva do concurso da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Dos 1.356 candidatos aptos para realizarem a prova, 1.091 compareceram, representando 19,54% de ausência. O certame oferece 29 vagas para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária.

A prova foi aplicada em três locais em Campo Grande: C. E. de Educação Profissional Hercules Maymone, com 638 candidatos presentes e 20,25% ausentes; E. E. Maria Eliza Bocayuva Correa da Costa, sendo 342 presentes e 18,57% faltosos; e, E. E. Lucia Martins Coelho, com 111 presenças e 18,38% ausentes.

O Gabarito Oficial Preliminar da prova será publicado em edital no Diário Oficial Eletrônico e estará disponível a partir desta terça-feira (24) para consulta pelo site do Instituto Selecon e o Portal de Concursos.

Para os candidatos que desejarem impetrar recurso, o prazo é de 24 a 25 de setembro de 2024, e as solicitações devem atender as especificações do edital, podendo ser feitas através da área do candidato no site www.selecon.org.br.

Para conhecer as informações e acompanhar as próximas etapas do concurso, acompanhe o cronograma do Edital, que pode ser acessado pelo Diário Oficial Eletrônico n. 11.563, a partir da página 128, ou no site www.concursos.ms.gov.br.

Com informações da Agência de Notícias

