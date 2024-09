Funsat realiza “Semana da Saúde” com 200 ofertas de emprego para 12 anunciantes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Funsat (Fundação Social do Trabalho), realiza no dia 9 de setembro, a abertura da “Semana da Saúde – Todos pela Vida”. O evento também ocorre na quarta-feira (11), com a disponibilidade para interessados, de 200 vagas de emprego, ofertadas por 12 empresas parceiras nesta açao.

Durante essas duas datas, a sede da pasta terá a presença de recrutadores dos anunciantes, para acelerar o processo de contratações. Fazem parte da edição de 2024 do projeto, o Laboratório Sabin, DNA Laboratório, Sterebio Materiais Médicos, Santa Casa de Campo Grande, Hospital do Coração, Hospital do Amor, Prosanis, Drogasil, Grupo +Farmácias, Faculdade Insted, Estácio de Sá e Sicredi.

A seleção de colaboradores acontece em 12 frentes. Confira a lista das funções que o projeto deseja encaminhar contratações: médico Clínico Geral, dentista, atendente de ambulatório, enfermeiro, cuidador de idoso, auxiliar de enfermagem, técnico de Enfermagem, técnico em Radiologia, técnico em Análises Clínicas, técnico em Hemoterapia, farmacêutico, técnico em farmácia, atendente de farmácia, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e massoterapeuta.

O balcão de empregos “Semana da Saúde – Todos pela Vida” abre as 13h da próxima segunda-feira (9), e vai até as 16h, com entrada gratuita e atendimento por ordem de chegada, no encaminhamento aos guiches das empresas do evento.

A Agência de Empregos da Funsat, onde será realizada a ação, fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações com a organização do evento pelo (67) 99294-6083, falar com Denize Morais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais