Interno é flagrado com cocaína no semiaberto em Dourados

Na tarde de ontem (06), o interno Ruan Silva Moreira, de 21anos, foi flagrado pelos agentes penitenciários portando 20 gramas de cocaína escondida na cueca, durante revista pessoal. O caso ocorreu na Unidade Penal de Dourados.

O rapaz cumpria regime semiaberto e participava de um programa de trabalho externo em parceria com a Prefeitura por meio da empresa conveniada. Ele aproveitava a brecha dessas saídas para trazer e comercializar a droga no presídio.

O foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por tráfico, mesmo ato que resultou na condenação anterior.

