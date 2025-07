Corpo de Bombeiros de MS encerra nesta segunda inscrições para vagas temporárias com salários de até R$ 13 mil

Terminam nesta segunda-feira (14) as inscrições para os processos seletivos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), com 20 vagas temporárias disponíveis nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Música. Os salários variam entre R$ 3.815,88 e R$ 13.142,82, conforme o cargo e nível de formação exigido.

As oportunidades são para ingresso temporário em dois quadros distintos: o Quadro de Oficiais Especialistas Temporários e o Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.econcursoms.ms.gov.br, até às 23h59 desta segunda-feira.

O edital para a área de TI oferece 10 vagas para o cargo de segundo-tenente bombeiro militar temporário, com remuneração de até R$ 13.142,82 após curso de capacitação. A função exige nível superior completo em cursos como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, entre outros.

As vagas são para as seguintes funções:

– Analista de TI – Desenvolvedor React/Node Pleno Full Stack (8 vagas);

– Cientista de Dados (1 vaga);

– Especialista em Redes de Computadores (1 vaga).

Os aprovados atuarão em atividades técnicas e operacionais de apoio dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros.

Vagas para músicos

O segundo processo seletivo oferece 10 vagas para soldado auxiliar de operações de bombeiro militar – especialista em música, com salário-base de R$ 3.815,88. O candidato deve ter ensino médio completo, idade entre 18 e 40 anos e habilidade comprovada no instrumento para o qual concorre.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes instrumentos:

– Clarinete em Sib – 2 vagas;

– Saxofone-alto em Mib – 1 vaga;

– Trompete em Sib – 1 vaga;

– Trompa em Fá – 1 vaga;

– Trombone em Sib – 1 vaga;

– Eufônio em Sib – 1 vaga;

– Tuba em Sib – 1 vaga;

– Contrabaixo elétrico – 1 vaga;

– Percussão (bateria completa) – 1 vaga.

Os músicos selecionados atuarão na banda do Corpo de Bombeiros em eventos oficiais e ações sociais, além de passarem por curso de capacitação.

O processo seletivo será composto por avaliação curricular, teste de habilidades específicas (para músicos) e entrevista pessoal. Segundo o edital, não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, devido à natureza operacional das funções.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais