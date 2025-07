Homem atira em amigo da enteada após se ofender com música e é preso em Campo Grande

Após uma noite marcada por violência e ameaças, um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (14) por policiais do Batalhão de Choque, em Campo Grande. Ele é acusado de atirar contra o amigo da enteada, de 27 anos, após se sentir ofendido com uma música cantada pela vítima, que fazia menção a “corno”.

O crime aconteceu na noite de domingo (13), por volta das 21h19, no bairro Jardim Colúmbia. Segundo o boletim de ocorrência, a situação saiu do controle quando o suspeito não gostou da letra da música entoada pelo rapaz, amigo de sua enteada, de 28 anos. Enfurecido, ele sacou uma arma e efetuou disparos em direção à vítima, que foi atingida, o local do ferimento não foi informado.

O caso se agravou quando, ainda no local, o homem começou a ameaçar a enteada e sua esposa, afirmando que mataria as duas por suspeitar estar sendo traído. Ele chegou a apontar a arma contra ambas, mas foi contido pela enteada, que entrou em luta corporal e conseguiu impedir o disparo. Apesar do tiro ter sido acionado durante o confronto, ninguém ficou ferido.

Após o ataque, o suspeito fugiu. A vítima baleada foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande para atendimento médico.

Horas depois, já na madrugada de segunda-feira, o autor foi localizado escondido em um imóvel abandonado na Avenida Bartolino Cândido. Preso, ele foi encaminhado à delegacia de plantão.

O caso foi registrado na Depac Cepol como homicídio simples na forma tentada, e também foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) devido à tentativa de feminicídio contra a esposa e a enteada.