Corpo de Bombeiros de MS abre seleção para 230 vagas temporárias com salário de R$ 3,8 mil

Foi publicado nesta sexta-feira (30) o edital do processo seletivo simplificado para ingresso temporário no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). São ofertadas 230 vagas para a função de Soldado Auxiliar de Operações de Bombeiro Militar (SD-AOBM), com salário base de R$ 3.815,88 e exigência de ensino médio completo. As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de junho, exclusivamente pela internet.

A seleção tem como objetivo reforçar o efetivo da corporação por meio da incorporação temporária ao Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar (QPTBM), conforme previsto na Lei Estadual nº 6.300/2024. Os aprovados passarão por um curso de capacitação antes de serem designados para as funções operacionais e administrativas da instituição.

As oportunidades estão distribuídas por 33 cidades do estado, com destaque para:

– Campo Grande: 46 vagas

– Santa Rita do Pardo: 14 vagas

– Bela Vista: 13 vagas

– Porto Murtinho: 12 vagas

– Nova Andradina: 12 vagas

Os candidatos devem indicar, no ato da inscrição, as cidades de interesse, podendo optar por mais de uma localidade. No entanto, não será possível alterar essa escolha após o envio do formulário.

– O processo será realizado em três fases eliminatórias:

– Avaliação curricular – Análise de certificados, formações e experiências;

– Teste de aptidão física (TAF) – Previsto para ocorrer entre 14 e 25 de julho;

– Investigação social – Verificação de antecedentes criminais e conduta pessoal.

A classificação final será divulgada em 9 de setembro de 2025, e os aprovados serão imediatamente convocados para matrícula no curso de formação.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes critérios:

– Ter entre 18 e 40 anos;

– Possuir ensino médio completo;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de homens, militares;

– Apresentar laudos médicos que comprovem aptidão física e mental;

– Não possuir antecedentes criminais nem ter sido desligado de outra força por motivo disciplinar;

– Não ter tatuagens que façam apologia à violência, drogas ou atentem contra valores institucionais.

Cotas e inclusão

O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros e 3% para indígenas. Candidatos cotistas passarão por entrevistas de heteroidentificação presencial (no caso de negros) ou deverão apresentar documentação específica (no caso de indígenas).

Os soldados auxiliares atuarão sob supervisão de bombeiros de carreira, desempenhando funções de apoio em diversas áreas:

Combate a incêndios, resgates e salvamentos, atendimento pré-hospitalar, defesa civil e emergências ambientais, videomonitoramento, rádio-operação e atividades administrativas.

A carga horária e o regime de trabalho serão definidos de acordo com as necessidades do CBMMS em cada município.

Inscrições e isenção

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site www.econcursoms.ms.gov.br. Haverá possibilidade de isenção da taxa de inscrição até 4 de junho, com resultado preliminar previsto para o dia 11. O pagamento da taxa deve ser efetuado até 27 de junho.

Na fase final, os convocados deverão apresentar exames laboratoriais e atestados médicos emitidos por cardiologista, ortopedista e psiquiatra, que atestem a plena aptidão para o exercício da função.

Mais informações, incluindo o cronograma completo e detalhes técnicos da seleção, estão disponíveis no edital oficial publicado no Diário Oficial do Estado e no site do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais