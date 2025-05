Prefeitura abre processo seletivo para cuidador de saúde mental

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Administração e Inovação e de Assistência Social e Cidadania publicou nesta quarta-feira (28) em Diogrande de nº 7.942, Edital n. 13/2025-01) abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporário, cuidador de saúde mental.

A seleção para atuar na função de que trata este processo seletivo envolverá as seguintes etapas:

a) Inscrição online gratuita (1ª etapa), realizada no período de 28 a 30 de maio de 2025, sendo que no último dia (30/05/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, pelo endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/

b) Envio dos títulos (qualificação e experiência profissional), no mesmo período estabelecido para a realização da inscrição (de 28 a 30 de maio de 2025), para o e-mail [email protected]

c) Análise curricular dos títulos (qualificação e experiência profissional), enviados no e-mail [email protected]

d) Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa referente à análise curricular da prova de títulos.

e) Período para interposição de recursos em face do resultado preliminar (2ª etapa).

f) Homologação do resultado oficial da 2ª etapa (prova de títulos).

g) Convocação para realização da entrevista técnica (3ª etapa).

h) Divulgação do resultado preliminar da 3ª etapa referente à entrevista técnica.

i) Período para interposição de recursos em face do resultado preliminar (3ª etapa).

j) Homologação do resultado oficial da 3ª etapa (entrevista técnica).

k) Homologação do resultado final definitivo (classificação dos candidatos).

l) Contratação

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campo Grande https://www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo/ no período de 28 a 30 de maio de 2025, sendo que no último dia (30/05/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever

Não será cobrado nenhum valor referente à taxa de inscrição.

Mais informações no Diogrande de hoje pelo link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODMzIn0%3D.pdf

Por Prefeitura de Campo Grande