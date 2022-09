Nova unidade de cooperativa estimula o processamento de amendoim em MS

O município de Bataguassu está recebendo uma unidade da Casul, cooperativa paulista com atuação no processamento do amendoim, cultura agrícola que vem sendo incentivada pelo Governo do Estado na Costa Leste, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“Temos verificado o crescimento do plantio do amendoim na Costa Leste, onde há solo favorável para esse tipo de oleaginosa. Importante destacar que essa expansão está sendo verificada em áreas de pastagens degradadas e que estão sendo reformadas para a agricultura”, comenta o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, que participou da inauguração da loja de insumos agropecuários da Casul em Bataguassu, ocorrida na última quinta-feira (1º).

De acordo com Beretta, esse é o primeiro investimento da Casul em Bataguassu e a segunda unidade da cooperativa no Estado, que já tem previsto em seu planejamento a construção de uma unidade de recebimento e industrialização de amendoim na região.

“Isso, graças à nossa atuação junto ao prefeito Akira Otsubo, que já garantiu a doação de uma área de 60 mil metros para viabilizar esse empreendimento no município”, lembra o superintendente.

