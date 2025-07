João Gomes reúne 50 mil pessoas em show gratuito do MS ao Vivo

Cantor pernambucano encerrou o fim de semana com apresentação no Parque das Nações Indígenas

O cantor João Gomes foi a grande atração do MS ao Vivo neste domingo (13), em Campo Grande, e arrastou uma multidão ao Parque das Nações Indígenas. Segundo a organização, cerca de 50 mil pessoas acompanharam o show gratuito, o maior público registrado nesta edição do projeto, que já levou nomes como Luísa Sonza e Atitude 67 ao palco.

Natural de Serrita, no sertão de Pernambuco, João se emocionou com a recepção calorosa do público sul-mato-grossense e destacou nas redes sociais o significado da apresentação: “Nunca imaginei em meus melhores sonhos que eu fosse viajar pra tão longe… fazendo música”.

A apresentação teve início por volta das 19h30 e contou com sucessos do artista que misturam forró, piseiro e romantismo. Antes dele, o cantor sul-mato-grossense Gabriel Chiad abriu a noite com clássicos do forró e xote, aquecendo o público que já se aglomerava desde o fim da tarde.

O MS ao Vivo segue com novas atrações nos próximos meses. Vanessa da Mata se apresenta em agosto; Liniker, em setembro; Michel Teló, em outubro; e um artista surpresa encerrará a programação em novembro. Os shows são realizados com apoio do Governo do Estado e têm entrada gratuita.

