Dia Mundial do Meio Ambiente: Atvos realiza ações educativas na 4ª Feira Ecológica de Deodápolis (MS)

Empresa marca presença no evento com iniciativas voltadas à conscientização ambiental da comunidade

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Unidade Eldorado da Atvos, uma das líderes na transição energética e entre as maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, participa da 4ª Feira Ecológica de Deodápolis (MS). Organizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura e o setor privado, a iniciativa tem como objetivo divulgar projetos de sustentabilidade para estudantes de moradores da região.

No Ginásio Poliesportivo Manoel dos Santos, a Atvos terá um estande interativo para que os visitantes conheçam de perto suas ações em prol de um futuro mais sustentável. Os profissionais do time de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da empresa estarão presentes para dialogar com os estudantes sobre a gestão sustentável da cana-de-açúcar, a importância da biodiversidade local e o uso inteligente de subprodutos da agroindústria, como torta de filtro, vinhaça e bagaço – exemplos práticos da economia circular adotada pela empresa.

Serão distribuídos também brindes e materiais informativos com dicas de sustentabilidade, além da exposição dos principais produtos, subprodutos e matérias-primas do processo pela equipe do Laboratório Industrial, e dos equipamentos da brigada industrial e agrícola, que atua na prevenção e combate a incêndios.

“Acreditamos que o conhecimento é a principal ferramenta para construir um futuro mais sustentável”, afirma Lucas Pires, Gerente de SSMA das Unidades Eldorado e Santa Luzia da Atvos. “Nossa participação visa estimular o engajamento das novas gerações na preservação ambiental, mostrando que é possível conciliar produção agrícola com responsabilidade socioambiental e segurança na operação. Também reforçamos o papel da bioenergia na proteção do planeta e das comunidades onde atuamos”.

Atuação da Atvos em MS

Além da Unidade Eldorado (UEL) em Rio Brilhante, a Atvos possui outras duas operações em Mato Grosso do Sul: a Unidade Costa Rica (UCR), situada no município homônimo, e a Unidade Santa Luzia (USL), com sede na cidade de Nova Alvorada do Sul. As três plantas agroindustriais têm capacidade de moer mais de 13 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o suficiente para produzir mais de 1,2 bilhão de litros de etanol; além de cogerar 1,4 mil GWh de energia elétrica limpa e produzir 180 mil toneladas de açúcar VHP. Também são responsáveis por empregar 4,3 mil pessoas diretamente e outras 11 mil de forma indireta.

Serviço

4ª Feira Ecológica em Deodápolis (MS)

Data: 5 de junho de 2025

Local: Ginásio Manoel dos Santos (Ginásio Novo) – Rua Guerino Marches s/nº, Bairro São José

Horário: das 13h às 17h

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, além de produzir açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 60 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas, com o objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atua. Mais informações clique aqui.

