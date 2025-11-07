Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em ação conjunta da Polícia Civil em Três Lagoas

Durante uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (6), equipes da Terceira Delegacia de Polícia Civil e do SIG (Setor de Investigações Gerais) prenderam em flagrante quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Condomínio Andorinha, situado no bairro Novo Oeste, de Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

A ação foi desencadeada após denúncias que apontavam movimentação suspeita no local, onde alguns indivíduos estariam embalando drogas para comercialização. As investigações revelaram que o morador do imóvel, havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas e homicídio.

Com base nas informações levantadas, as equipes se dirigiram até o endereço e surpreenderam os suspeitos. No momento da abordagem, um dos envolvidos chegou a tentar destruir o próprio celular ao perceber a chegada dos policiais, em uma tentativa de eliminar provas.

Durante a busca autorizada na residência, foram apreendidos aproximadamente 1,9 kg de maconha, 300 g de cocaína e 487 g de crack, além de aparelhos celulares pertencentes ao grupo.

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados à Terceira Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.