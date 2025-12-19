Três suspeitos são presos em flagrante por futarem unidade de saúde em Nova Andradina

Policiais localizaram os suspeitos com idades de 38 e 25 anos e os bens subtraídos também foram recuperados e apreendidos

Na última quinta-feira, (18), três indivíduos foram presos em flagrante foram pela prática de furto ocorrido durante a madrugada em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF). localizada no bairro Morada do Sol.

Policiais da Delegacia de Nova Andradina identificaram e localizaram os suspeitos com idades de 38 e 25 anos. Os bens subtraídos também foram recuperados e apreendidos.

Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.