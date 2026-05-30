Confiança do comércio atinge menor nível desde a pandemia em Campo Grande

Índice da CNC caiu para 89,2 pontos em maio, refletindo cautela dos empresários com investimentos e contratações

A confiança dos empresários do comércio de Campo Grande atingiu, em maio, o menor nível desde o período da pandemia de Covid-19. É o que aponta o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio), divulgado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

O indicador caiu para 89,2 pontos, permanecendo abaixo da linha dos 100 pontos, considerada a zona de confiança. O resultado é o pior registrado desde agosto de 2020, quando o índice chegou a 86 pontos.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, os maiores recuos foram observados na avaliação das condições atuais da economia, com queda de 12,7%, e na intenção de contratação de funcionários, que recuou 6,9%.

“O empresário está mais cauteloso para investir e ampliar os negócios neste momento”, avalia.

De acordo com a CNC, fatores como o cenário macroeconômico e o período eleitoral influenciam diretamente a percepção dos empresários e as decisões de investimento.

Entre as empresas com até 50 funcionários, a confiança recuou 3,47% em relação ao mês anterior. Já entre os negócios de maior porte, houve alta de 6%, elevando o índice para 99 pontos.

A retração também foi observada em diferentes segmentos do comércio, tanto entre empresas que comercializam bens não duráveis, como alimentos, quanto entre aquelas voltadas à venda de bens duráveis, como eletrodomésticos e veículos.

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