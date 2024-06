Um Forum para as ciências humanas em MS: desafios e tarefa

Em 16/11/2023, sobo o marco simbólico do Dia Mundial da Filosofia (UNESCO), foi lançado em Mato Grosso do Sul o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e das Ciências Humanas. Depois de uma grande campanha de promoção da área, mediante a realização de várias ações em diversas regiões do estado, finalmente foi criado “um Forum para as ciências humanas em MS”. (Veja mais informações em: Pensar MS com a Filosofia e as Ciências Humanas).

A campanha envolveu mais de trinta instituições estaduais, dentre elas, as principais entidades de educação, ciência e cultura de Mato Grosso do Sul, e também instituições nacionais como a UNESCO-Brasil, a SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos.

Habemus Forum! (Temos um Fórum!) e isso significa que temos também desafios a superar e uma grande tarefa a realizar. Quanto aos desafios, em primeiro lugar, o Fórum coloca para nós, pesquisadores e profissionais das ciências humanas, uma importante “lição de casa” a fazer: precisamos abandonar o insulamento dos nossos grupos e projetos individuais, deixar para trás certas “viscosidades” intelectuais e confrontar, como dizia Freud, o nosso “narcisismo das pequenas diferenças”. Mais que nunca, precisamos nos abrir, por meio de um diálogo claro, crítico e propositivo, à inter e transdisciplinaridade, à institucionalidade e, principalmente, à sociedade.

Em segundo lugar, outro desafio imperioso do Fórum é “fincar os pés” em sua própria territorialidade, isto é, se estabelecer como instrumento de mediação (política, cultural e científica) entre os problemas específicos da sociedade sul-mato-grossense e as soluções e contribuições que particularmente as ciências humanas podem oferecer.

Com efeito, o terceiro desafio do Fórum é duplo porque é também um desafio colocado para a inteligência cultural de Mato Grosso do Sul: se de um lado, precisamos ser capazes de mostrar e convencer a sociedade sul-mato-grossense sobre a importância decisiva das ciências humanas para o enfrentamento de problemas locais e para o desenvolvimento social, cultural e científico da região, de outro, a sociedade sul-mato-grossense também precisa ser capaz de abandonar por inteiro certo “imaginário social”, completamente estereotipado e desinformado, a respeito das ciências humanas. Não há outra saída, a alternativa é estabelecer concretamente um diálogo franco e aberto entre o Fórum e toda a população de MS.

Tal diálogo, na verdade, já existe desde as ações realizadas na campanha do ano passado, que culminaram na criação do Fórum. Trata-se agora de fazê-lo avançar em consistência e profundidade. E é o que faremos. A partir de hoje, com o apoio do Jornal O Estado MS, todas as sextas-feiras a sociedade sul-mato-grossense encontrará nestas páginas a expressão do que há de melhor em produção de conhecimento na área das ciências humanas do nosso estado. De MS para MS, pesquisadores e profissionais sul-mato-grossenses das “humanidades” apresentarão dados, análises, provocações, críticas, sugestões e soluções para problemas e desafios locais. Desde já, o leitor está convidado a acompanhar e a tomar parte ativa neste grande diálogo/debate público, seja divergindo criticamente, seja consentindo parcial ou integralmente com os seus termos.

Diante desse quadro desafiador, qual a grande tarefa do Fórum? Em uma palavra, reunir a inteligência científica das “humanidades” de Mato Grosso do Sul e repensá-la institucionalmente a fim de mediar o diálogo entre as ciências humanas e a sociedade sul-mato-grossense. Os resultados concretos disso? Uma sociedade ampla e profundamente esclarecida, cientificamente humanizada, assistida e orientada, cujas características sociais, econômicas e culturais colocariam o nosso MS, de Manoel de Barros, Glauce Rocha e de tantos outros, onde ele pode estar: no mapa da inteligência nacional, quiçá global.

Weiny César Freitas Pinto é Doutor em Filosofia (UNICAMP), professor do Curso de Filosofia e do Mestrado em Psicologia da UFMS. Coordenador “Pro tempore” do FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e das Ciências Humanas de MS. E-mail: [email protected].

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: