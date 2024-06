Inverno começa com calor intenso e alerta para incêndios em MS

O inverno já começou, mas Mato Grosso do Sul segue sob um céu aberto e com sol que promete temperaturas elevadas. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o Estado será coberto por uma imensa massa de ar quente e seco nesta sexta-feira (21), situação que deve persistir nos próximos dias, indo além do fim de semana.

Apesar de algumas variações de nebulosidade, o sol dominará o céu e as temperaturas estarão bem acima da média. A amplitude térmica será significativa, podendo alcançar até 20°C de diferença entre as mínimas da madrugada e as máximas no período mais quente do dia.

Os termômetros devem registrar mínima de 16°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado, enquanto as máximas podem atingir valores de até 33°C. Em áreas como o Pantanal e o sudoeste as temperaturas mínimas ficarão entre 19°C e 24°C, com máximas que podem superar os 36°C.

Já no norte e no Bolsão os termômetros registrarão respectivamente a mínima de 13°C e 19°C, e máximas de 32°C e 35°C. Em Campo Grande, os moradores podem esperar mínima de 20°C e máxima de 31°C. Ventos provenientes do quadrante norte estarão presentes a até 60 km/h, com possíveis rajadas mais intensas ultrapassando os 60 km/h em áreas isoladas.

É crucial que a população esteja atenta aos índices de umidade relativa do ar, que deverão permanecer entre 15% e 40%, especialmente nas regiões do Bolsão, pantaneira e centro-norte do Estado. Essa condição representa um alto risco para incêndios florestais, exigindo cuidado redobrado para evitar qualquer atividade que possa provocar fogo.

Diante desse cenário, é aconselhável que os moradores se preparem para um início de inverno fora do comum, mantendo-se hidratados, evitando exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e seguindo todas as recomendações de segurança em relação aos incêndios.

Com informações do Gov MS