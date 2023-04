Domingo de páscoa será de tempo firme na Capital

O domingo de páscoa será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento e Clima (Cemtec), há grande possibilidade de uma queda leve de temperatura na região sul do Estado. No pantanal sul-mato-grossense, sudoeste e sul-fronteira o espera-se instável com possibilidade de chuna no período da tarde.

Ainda de acordo com a meteorologia, a queda de temperatura máxima é devido à passagem de uma frente fria pelo Estado As temperaturas mínimas devem ser registradas entre 16º/18ºC nos próximos dias na região sul do estado.

Nas regiões norte e bolsão esperam-se chuvas de intensidade fraca e moderada e, localmente, podendo ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao deslocamento da frente fria. As temperaturas meninas registradas em Mato Grosso do Sul podem variar entre 16/22°C e máximas de até 31°C

Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 18/20°C e máximas de até 30°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

