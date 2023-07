Jhoseff Bulhões – Em Alta

MC DF é a mais nova revelação do funk de Mato Grosso do Sul. O cantor acaba de lançar a música “Opinião”, no YouTube. Ele tem conquistado o público com seu talento. Não tenho dúvida de que será um dos grandes nomes da nova geração de cantores do Estado.

Pode anotar aí! Rapidinhas… Minha semana foi bem agitada e com vários compromissos. Quero registrar que estive, na última terça-feira (11), no lançamento da carreira do cantor Igor Malheiro, no Salomé Bar, em Campo Grande.

A organização está de parabéns, foi um belíssimo evento. Eu adorei!!! Também recebi o convite para o talk show do cantor Jonavo, que aconteceu no último dia 13, no Divino Café. Mas, infelizmente, não consegui comparecer ao evento, mas deixo registrado os agradecimentos ao artista e a sua assessora, Aryana Lobo, pela lembrança.

O Jonavo lançou, há pouco tempo, a música “Monogamia”. A pesquisa da Ranking, que divulgou a intenção de voto para vereadores de Campo Grande 2024, pegou muita gente de surpresa. Por um lado, teve gente que ficou feliz, por outro teve quem ficou triste. Meu nome foi citado, fiquei feliz pelo reconhecimento, embora não tenha intenção de disputar cargo algum. Quando dois nomes de peso do sertanejo se juntam em um feat pra lá de especial, a expectativa não poderia ser outra. Intitulada “Mala dos Porta-Mala”, a colaboração de Gusttavo Lima com a dupla Matheus e Kauan é uma das mais aguardadas pelos fãs, desde seu anúncio. Prometendo ser o próximo sucesso das paradas e playlists brasileiras.

A cantora Adriana Calcanhoto se apresenta em um show imperdível, no Bosque Expo, espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês, no dia 28 de outubro. Na apresentação, a artista cantará seus grandes sucessos, junto às músicas de seu novo álbum, “Errante”. A Sagatiba e a dupla Maiara e Maraisa acabam de lançar um novo sabor de bebida alcóolica mista, a primeira cocriação com as DC’s, Donas da Cachaça. Com edição limitada, o novo sabor, típico da Amazônia, foi escolhido pessoalmente por elas.

Jabuticaba representa a doçura de Maiara, enquanto o jambu imprime a autenticidade de Maraisa. A novidade faz parte da estratégia de reposicionamento da marca no país. Para encerrar a coluna de hoje, não poderia deixar de falar da nova rede, a Threads, do Mark Zuckerberg. Eu estava esperando por mais novidades, por enquanto, nada de novo no aplicativo. Será que veio para ficar? O tempo nos dirá. Abraço e boa semana.

