Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Filho, tu crês no afeto de teu pai e de tua mãe

Crê então no Meu, pois Eu Sou para ti, pai e mãe. O amor que eles te deram, fui Eu que lhes dei. Considera qual não será a Minha Alegria quando creres no Meu Amor como Eu quero que creias, isto é, num Amor que não tem limites.

Diz-Me com frequência: ‘Senhor, creio, mas aumenta-me a Fé’; e Eu a aumentarei. Podes estar convencido de que Eu ponho atenção em tudo o que tu Me pedes: O Meu Ouvido está inclinado sobre os teus lábios ainda antes de que comeces a falar. E, o que dizer de Meu Coração! Tu não contas sobre a Terra com ninguém que possa escutar-te com um desejo tão intenso quanto o Meu. Não há coração que pudesse conservar o que tu dizes, completá-lo e embelezá-lo. Nada temas, pois, e abandona-te muito seguidamente à experiência e eficácia.

Daquele que te habita porque te ama. Ele se apodera do que ultrapassa as tuas possibilidades e sem cessar intervém em tua vida. A Minha Natureza humana é a tua. És de Minha Família. És de Minha Descendência. Espera tudo de Mim. Infinitamente. Que os teus impulsos superem todos os que anteriormente conheceste. Feliz perda, se te perderes em Mim! E nunca voltes a te encontrar! Eu te envolvo: não busques mais, já chegaste.

Por Padre Rosenei Pauli.