Confira a coluna “Em Alta”

Tem casal novo em Campo Grande, o empresário Ninho, apareceu na última terça-feira (23) com a mais nova namorada, a médica Shadia Jamal, filha do vereador Dr. Jamal. Os dois chegaram juntos no casamento do sertanejo Jads e Marcela, a cerimônia aconteceu na Capital, também contou com personalidades artísticas e convidados especiais. Desejamos felicidades ao casal do ano.

Donos do grande hit “Lençol Dobrado”, João Gustavo e Murilo gravaram seu novo projeto de carreira. Intitulado “Bora João Gustavo, Vai Murilo”, o DVD foi registrado no próprio escritório dos cantores, localizado em Goiânia/GO, e contou com as participações especiais de Clayton e Romário, Ícaro e Gilmar, Kamisa 10 e Mayke e Rodrigo.

A Realiza Shows, produtora de Campo Grande estreou nesta semana em São Paulo, onde foi realizado o primeiro show nacional. A casa estava cheia, o beach venceu e a quinta série também com os humoristas, Fausto Carvalho (Jorginho), e Eros Prado. Agora, o show será apresentado em várias cidades do Brasil, com a promessa de sucesso. Parabéns ao grande Leonardo Alencar!

Dando start aos lançamentos de “Ao vivo em Curitiba”, a dupla Bruninho e Davi disponibiliza o primeiro single do projeto. Em parceria com Mari Fernandez, “Peguei, Pegava e Pegaria” conta com takes do duo na gravação do novo DVD. Por conta da agenda de Mari, a cantora não conseguiu estar presente, e teve sua parte filmada no estúdio VIP, localizado em São Paulo.

Eliezer, ex-BBB, completou mais um ano de vida e está com a família. O destino escolhido pelo influenciador e sua esposa, Viih Tube, foi a maravilhosa cidade turística de Bonito. Ele e sua esposa Viih Tube estão na Nascente Azul comemorando o aniversário do artista numa das mais belas atrações turísticas desse destino.

Chegou ao fim o programa Band Cidade, da TV Guanandi, os apresentadores Guto Dobes e Brejinho anunciaram o fim da programação e a saída da emissora. Até onde fiquei sabendo já tem novo contratado, deve apresentar o novo programa da emissora, que não tem data definida.

Depois de alguns dias de recesso, estou de volta com a nossa coluna Em Alta, todos os domingos temos nosso encontro marcado aqui no jornal O Estado. Boa semana, até mais. Gratidão!!!

