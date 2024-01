Feiras, stand-up e esquenta para o Carnaval agitam MS neste domingo, confira

Para quem busca diversão e cultura neste domingo (28), Mato Grosso do Sul conta com os mais diversos entretenimentos, para todos os gostos e todas as idades, confira:

Bloco Reggae

O calor da Jamaica, as batidas envolventes, as mensagens de amor e resistência também serão levados aos foliões de Carnaval da Cidade Morena neste domingo. Isso porque a Plataforma Cultura da Esplanada Ferroviária abraça do Bloco Reggae, promovido pela Associação de Reggae do estado. No evento serão arrecadados alimentos, roupas e brinquedos. As atrações confirmadas são Rockers Sound System e Radiola Reggae MS.

Horário: 15h às 22h

Local: plataforma cultural da Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Liga Pokémon de Estampas Ilustradas

A Liga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), é oficializada pela Pokémon Company. A cada temporada, os participantes envolvem-se em vários campeonatos com o intuito de aprimorar suas habilidades de jogo. É indispensável que todo jogador possua um Player ID da Pokémon Club e um baralho composto por 60 cartas, seguindo o formato padrão/standard. Esta é uma oportunidade para os fãs da franquia aperfeiçoarem suas coleções de cartas e, simultaneamente, realizar trocas.

Horário: 15h às 20h

Local: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, entrada B – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados

Entrada: gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Stand-up com Diogo Portugal

O comediante Diogo Portugal está de volta à capital sul-mato-grossense neste ano com seu mais recente espetáculo de stand-up. Na apresentação, o Diogo promete explorar com humor os acontecimentos atuais no Brasil e no mundo. Ele aborda com irreverência temas do cotidiano, como o uso da tecnologia, relacionamentos, profissões, filhos, animais de estimação e até mesmo experiências pessoais

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo – Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 80 (inteira) no estande do Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados ou pelo site https://www.pedrosilvapromocoes.com.br

Feiras

Feira Bolívia – das 9 às 14 horas – Praça Bolívia – Santa Fé;

Feira Domingô na Praça – das 9 às 14 horas – Praça U Coopharadio;

Feira Vegana – Estação Cultural Teatro do Mundo – das 11 às 17 horas – Rua Barão de Melgaço, 177;

Feira Bosque da Paz – das 8 às 15 horas – Carandá Bosque;

Feira Meus Axés – das 16 às 21 horas – Praça do Preto Velho;

Feira do Vai ou Racha – das 09 às 15 horas – Atrás do Comper São Francisco – Rua 14 de Julho com a Euler de Azevedo.

Corumbá

Concurso da Corte de Momo

A Praça Generoso Ponce receberá o Concurso da Corte de Momo. Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha e duas Princesas, que terão a missão de comandar e alegrar a maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro.

Horário: 19h

Local: Praça Generoso Ponce – R. Gen. Rondon, 168-322, Centro – Corumbá

Entrada: gratuita

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.