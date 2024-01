Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Filho, lembras-te daquela piscina na qual um anjo agitava a água para curar os enfermos?

Ninguém sabia em que momento a água iria agitar-se. Fica, pois, sempre atento e disposto, com respeito e amor. E o Espírito passará. Com o Seu Fogo de luz interior, esse Fogo de doçura e de bondade que te invade de repente. Espera, pois, a Sua passagem em ti, com recolhimento e atenção. Não te distraias com as coisas do mundo. Quantas vezes quis derramar graças sobre você e você estava onde Eu mesmo não estava, longe do Meu Querer. Como Pai que sou frustrei-Me em não conseguir dar a ti o que Eu queria. Esteja atento filho às coisas do céu! Isto será como um novo nascimento, pois revestido, transformado pela minha graça, pela ação do Meu Espírito. Não crês que valha a pena preparar-te?

E ainda quando a Voz não chegasse, teria sido muito doce esperá-la. Estremece de Esperança. Que a alegria te ilumine, porque Ele virá. E quando chegar, que a tua humildade e o teu amor se fundam em uma só coisa. Humildade de reconhecer que não és digno, mas que para além disso é Meu filho, amado por Mim. Amor ao teu Pai, à minha pessoa, por te amar tanto, tu que és tão pequeno. E tu habitarás em Mim. Será muito simples: nascer, conhecer e logo reconhecer no mais alto grau de gratidão, quem te adotou, quem te desejou, a ti tão pouca coisa, tão despojado de virtudes, mas tão amado.

Por Padre Rosinei Pauli.