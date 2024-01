Em ano olímpico, Circuito Nacional começa por MS

Em fevereiro, Campo Grande vai receber primeira das cinco etapas que antecedem Paris 2024

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) publicou em seu site, o calendário 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Na temporada marcada pelos Jogos Olímpicos, Mato Grosso do Sul está na lista como a primeira sede da temporada nacional, com disputas entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

Com vagas à Paris 2024 ainda a serem confirmadas pela entidade, assegurar pontos é fundamental nas etapas que antecedem o megaevento esportivo. O torneio de vôlei de praia está previsto entre os dias 27 de julho a 10 de agosto, em arena montada próxima da Torre Eiffel.

Entre os representantes de Mato Grosso do Sul, Victoria, parceira de Tainá (SE), e Arthur Mariano, de Adrielson (PR), obtiveram bons resultados em 2023. A sul-mato-grossense subiu ao pódio tanto em competições nacionais, como em torneios no exterior.

Já a dupla de Arthur, paulista de Ilha Solteira radicado em Três Lagoas, defende o título de campeão do Circuito Brasileiro. Vale lembrar que, algumas etapas tiveram ausências de duplas importantes que disputaram jogos do nível principal do Circuito Mundial no mesmo período.

Segundo a CBV, em junho serão conhecidos os representantes do país nos Jogos Olímpicos. Até o momento, os favoritos para as vagas são George/André, e Evando/Arthur, e as favoritas são Ana Patrícia/ Duda, e Carol/Bárbara. Entre as mulheres, o time Tainá e Vic vem na sequência, com chance de beliscar o lugar de Carol e Bárbara. No masculino, Arthur e Adrielson estão mais distantes dos principais concorrentes na corrida olímpica.

Como foi em 2023

Em maio do ano passado, em arena montada no Parque das Nações Indígenas, Arthur Mariano comemorou em “casa” o ouro da etapa disputada em clima de Dias das Mães. Na final masculina, sua dupla superou Mateus e Adelmo, por 2 sets a 1 (parciais 21×19, 12×21 e 15×7).

Na decisão feminina, Vic foi vice ao ser derrotada por uma das melhores equipes do mundo, atualmente. Duda (SE) e Ana Patrícia (MG) ganharam por 2 sets a 0 (parciais de 21×18 e 21×15).

Sistema de disputa

De acordo com a Confederação, o Circuito Brasileiro 2024 terá nove etapas. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano. O modelo lançado pela CBV em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal.

Conforme a CBV, para facilitar a logística, as quatro etapas do Circuito Mundial programadas no país em 2024 – Recife (PE), Saquarema (RJ), Natal (RN) e João Pessoa (PB) – estão conectadas com etapas do Circuito Brasileiro.

Por Luciano Shakihama.