Mensagem Padre Rosenei Pauli

Filho, hoje se celebra a Minha Pessoa, sob o título de Cristo Rei. Como gostaria de reinar em ti em cada um dos instantes da tua vida. Imaginas se puderes o que seria ela se Eu dominasse, com a tua permissão, todas as áreas da tua vida: teus limites seriam superados com a presença do Meu Poder, tuas inclinações para o mau não te dominariam mais, uma vez que o poder do Meu Amor ultrapassaria ao infinito toda a tua maldade, tu seria todo amor. Isso fizeram os santos.

Conscientes do seu nada, da sua total incapacidade, pediram-Me que reinasse neles, deram- -Me todo o espaço. Que vida maravilhosa viveram, pois viveram a Minha Vida. Queres também que Eu reine em ti? Aproxima-te de Mim enquanto ainda é tem po. Vive unicamente para Mim, e todo o resto te será dado por acréscimo. Digo acréscimo, pois nada se compara a uma vida onde Eu reino em absoluto. Não há riqueza maior. Sê um ‘filho de Deus’. Não Lhe dás o nome de Pai? E Ele É. Quando toda a Terra tenha proclamado o Seu Amor, Deus reinará, e os tempos terão se cumprido. Que chegue o Reino de Deus. Se Eu coloquei no Pai-nosso esta oração, é para que possa ser escutada. Aviva os teus desejos e tem ânimo; Eu te ajudo.

Que maravilha quando puderes dizer: O Teu Reino chegou!

Por Rosenei Pauli