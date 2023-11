Black Friday: fugindo de dívidas, consumidores optam por pagamento à vista

Ventiladores foram mais procurados que aparelhos de ar-condicionado

Indo na contramão das estatísticas para os números de endividados no Brasil, os consumidores que foram às compras nesta Black Friday (24), em Campo Grande, optaram por realizar os pagamentos à vista, evitando assim problemas financeiros futuros. Esse comportamento dos clientes gerou expectativas positivas para os varejistas que comemoram os resultados das vendas.

O gerente da Casas Bahia, Antonino Marcos Matos, destacou que uma das estratégias de vendas era justamente para pagamentos à vista, como no Pix, por exemplo, atraindo a atenção dos consumidores para produtos que garantem até 500 reais de desconto. Outra forma de fazer os clientes comparecerem à loja, segundo Antonino, foi estender as promoções para este domingo (26), já que a chuva atrapalhou um pouco, no primeiro dia de promoções.

“A loja ofertou muitas promoções em pagamentos via Pix, o que gerou uma grande procura por pagamentos à vista. No Pix e no débito teve descontos de R$ 200, R$ 300 até R$ 500. Ainda assim, em segundo, vem o cartão de crédito, em que oferecemos condições de parcelamentos em 10x e no cartão da loja o cliente tinha a opção de parcelar em até 36x de parcelas fixas. O que ajuda, já que as parcelas ficam baixinhas e o cliente acaba comprando também”, detalha o gerente sobre algumas técnicas adotadas nesta Black Friday.

Estudando justamente o comportamento dos consumidores campo-grandenses, o gerente da Gazin, José Ronildo, garante que, nesses dois dias de Black Friday, grande parte das vendas foram finalizadas com pagamentos à vista, o que demonstra a preocupação do consumidor em não prolongar as dívidas, optando pelo parcelamento.

“Em Campo Grande, a gente observou que tem essa particularidade, uma preferência para pagamentos à vista e em segundo plano, no cartão de crédito. Aproveitando isso, concentramos parte dos descontos nos produtos para pagamentos à vista. Já no crédito fica como uma segunda opção, para que o consumidor possa comprar conosco também. Aqui na loja temos a forma de pagamento chamada ‘Carteira Própria’, mas ainda é uma modalidade que fica como terceira opção”, sugere Ronildo para as formas de pagamento.

Campeão de venda

Como já estimado pelo presidente da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, o varejo reforçou o estoque de produtos de refrigeração e que aliviasse a sensação térmica causada pela forte onda de calor, nos últimos meses.

“Dentre a lista de produtos com valor mais agregado estão justamente os eletrodomésticos. Acreditamos que um dos itens mais procurados nesse momento, reforçando essa questão da temperatura muito elevada, será o ar-condicionado, ventilador, geladeira, freezer etc. Tudo aquilo que gere algum tipo de conforto”, avalia Adelaido.

O ventilador foi o campeão de vendas, segundo elegeu dois gerentes das maiores lojas de eletrodomésticos da cidade, Casas Bahia e Gazin. Em um desses estabelecimentos, o aparelho de ar-condicionado só não ganhou o título devido a problemas de logística, o que acarretou a falta do produto na loja.

“Esse ano, tivemos uma situação que foi a ruptura de mercadorias como o ar-condicionado. Por causa da seca em Manaus, não conseguimos ter o estoque ideal para vendas deste aparelho. Teve muita procura pelo ar-condicionado, diria até que ele seria o campeão de venda, mas não recebemos o produto a tempo. O que deu espaço para o sucesso nas vendas dos ventiladores, foi o item que realmente mais vendeu nessa Black Friday”, enfatizou o gerente da Gazin, José Ronildo.

“O carro-chefe dessa vez foram os ventiladores, mesmo. Houve, sim, muita procura por ar-condicionado, mas acredito que, nesse final de semana, em específico, o clima não está tão quente como nos últimos dias, o que deu margem para o cliente comprar outros tipos de produtos, por isso o ar-condicionado não teve tanta saída. E o ventilador é ‘útil e agradável’, ele é mais barato e traz também um certo frescor, por esses motivos teve mais venda”, destacou Antonino Matos, gerente da Casas Bahia.

Preços

Os valores para os ventiladores encontrados pela equipe de reportagem variam de R$ 99,90, para pagamento à vista, no modelo da Mondial 30 cm, podendo chegar a R$ 279,99, pagando à vista ou em 8 parcelas de R$ 34,99, para o ventilador da marca Britânia, com base desmontável.

Outra marca vendida é Ultra, por R$ 119,90, ventilador de mesa com três velocidades, podendo parcelar em até 3x de 39,96, sem juros. Já o ventilador da Mondial, de 40 cm, custa R$ 229,99 à vista ou à prazo, por 7x de R$ 32,85. Outro ventilador, da Britânia, de 48 cm, com 6 pás sai por R$ 169,99 ou parcelado em 5x de R$ 33,99.

