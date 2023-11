Confira a coluna ‘Em Alta’

Com a curiosidade que se formou em volta do timbre e imagem forte do artista e do seu estrondoso sucesso “Mesa 12”, com mais de 10 milhões de views no YouTube, Manutti, acostumado com os palcos, traz sua releitura de músicas já consagradas pelo público brasileiro. Ele lançou, essa semana, algumas regravações do rock nacional. Ficou muito bom, eu gostei.

Não sei vocês, mas eu adoro o clima natalino. Esse ano, quero fazer um tour pela cidade. Nossa Capital vai ficar muito linda com os enfeites de Natal.

A expectativa do começo é vender e se fala em um dos melhores ano para o comércio. Vou torcer para que todos saiam no lucro, neste fim de ano.

Nossa! Eu ando bastante corrido, mas mesmo assim consigo estar aqui, aos fim de semana. Quero agradecer o carinho de todos, onde eu vou as pessoas comentam que leram algo na minha coluna. Gratidão!

Estava animado para ir no show dos Titãs, mas, infelizmente, cancelaram a apresentação em Campo Grande. Espero que eles e a organização voltem atrás. Tinha certeza de que seria um dos melhores shows deste ano por aqui. Pois é, né…

A live do Gusttavo Lima, no YouTube, bombou! Todo mundo assistiu, ele cantou diretamente de Angra dos Reis (RJ), sem contar que foi um dos pioneiros a fazer live durante a pandemia. O Embaixador pegou todo mundo de surpresa, ao cantar ao vivo na internet. Que show, Brasil…

Aproveitando que está chegando o fim do ano, quero falar para vocês que estou aceitando agendas e panetones rs, só enviar para o jornal. Ahh, aceito calendário também, eu sou do tempo antigo (risos). Devo tirar alguns dias de recesso em dezembro, mas aviso vocês antes.

Donos de grandes hits como “E Essa Boca Aí?”, entre outros, Bruninho e Davi estão vivendo uma nova fase em sua trajetória. Depois de gravar DBD em Curitiba, este ano. Agora, o duo faz parte do Grupo Live, escritório responsável pela gestão de carreira de grandes nomes como Chitãozinho e Xororó, Edson e Hudson, Zezé di Camargo e Luciano e muitos outros.

O cantor Sérgio Dorneles recebeu a medalha “Tom do Pantanal – Arara Azul”, na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. E fiquei sabendo que ele está preparando novidades para o mês de dezembro, mas depois eu conto, tá?

Xamã acaba de ser anunciado como destaque da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do Grupo Especial do RJ. O artista vai representar o Pajé do Mel, considerado como o homem que ajuda a repovoar a terra, após o fim da primeira humanidade.

Ahh, a coluna Em Alta chegou ao fim, mas semana que vem, a gente tem um encontro marcado aqui, nas páginas do jornal O Estado. Espero por vocês, um excelente fim de novembro. A gente se encontra por aí, fui. Grande abraço!

Por Jhoseff Bulhões.