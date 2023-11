Mensagem 1098, Padre Rosenei Pauli

Filho, o Meu Coração é tão fácil de ser vencido por ti! Diante da tua ternura cheia de humildade, Eu não tenho defesa. Por isso, antes de dormir faz-Me, com amor e confiança, a confissão de tuas faltas do dia; para ti será muito útil, pois exporás as tuas falhas, teus atos vazios de amor, manchados pelo egoísmo, e para Mim, o teu Salvador, será um agrado, uma vez que terei mais uma oportunidade de reparar as tuas faltas. Se não te expuseres, como poderei ter a liberdade de exercer o meu ofício de reparador, Daquele que cura? Diz-Me que vens a Mim com mais confiança que a outro amigo da Terra. Não temas servir-te Daquele que tanto te ama.

Quando Madalena havia Me dito os seus pecados, detinha-se para perguntar-Me: ‘depois de tudo isto, posso ser perdoada?’ e Eu a tranquilizava. Ela prosseguia e voltava a se deter: ‘Depois de tanto pecado, posso ainda esperar o Vosso Perdão?’ e Eu lhe respondia: ‘Sim’. E quando depositou aos Meus Pés todo o seu passado, chorou de amor e agradecimento e compreendeu o que é a Misericórdia infinita. Compreendeu somente um pouco. Porque não podeis entender o Infinito. Que gostes de ser cego, porque Eu te guiarei se consentires em dar-Me a mão. Um pai está sempre contente quando o Seu filho pequeno se abandona totalmente a ele, com carinho e simplicidade.

Por Padre Rosenei Pauli.