Confira a coluna ‘Em Alta’

O cantor Paulo Fiapo acaba de lançar a música “Por Trás do Close”, que contou com a parceria de Loubet. A composição é de Clebinho, Moura e Tunico. O novo hit promete conquistar os sul-mato-grossenses. Eu ouvi e assisti o clipe, ficou muito bom. Já está disponível em todas as plataformas digitais.

Rapidinhas…

Até queria, mas infelizmente meus compromissos atrapalharam e acabei não conseguindo escrever coluna nas últimas semanas. Mas seguimos por aqui, tenho muitas novidades para contar a vocês.

É impressão minha ou está todo mundo doido para o ano acabar? Anteciparam as festanças de Natal, inclusive, o Papai Noel chegou mais cedo na nossa cidade. Nem vão acreditar, mas já estão falando até de carnaval.

O prêmio Multishow não agradou muita gente, pessoas que fizeram sucesso e foram destaque este ano ficaram de fora da premiação. Foi uma chiadeira no meio artístico que vocês não tem ideia. Mas também esses eventos são muito artificiais. Falta o brilho que tinha antes nas grandes premiações.

Fiquei feliz que a cantora Simone Mendes ganhou um dos prêmios do Multishow, ela mereceu, é talentosa e tem um carisma sem igual. Sucesso!!!

Estou indignado, a TV Universitária de Campo Grande está há anos sem programação. É inadmissível, onde os acadêmicos estão explorando e mostrando seus talentos? Está na hora das faculdades reagirem…

Encontrei com meu amigo, o vereador Davis Martinelli, ele esteve na Capital ao decorrer da semana. Está animado, deve disputar a prefeitura de Três Lagoas. Fico na torcida daqui.

João Haroldo e Betinho anunciaram que vão gravar um DVD com músicas que marcaram épocas das grandes violadas. A agenda dos meninos está lotada para este fim.Também cantam muito e são muitos queridos.

Após o estrondoso sucesso da música “Moletom” que acumulou mais de 79 milhões de views no Youtube e mais de 90 milhões nas plataformas digitais, Luan Pereira dá continuidade a essa história com a inédita “Cheiro Na Camiseta”, com participação da dupla Hugo e Guilherme.

A semana será curta né? Vem mais um feriado, o jeito é aproveitar. Ano que vem terá menos feriados ao longo do ano. Fui, até mais.

Por Jhoseff Bulhões.