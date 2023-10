O QUE É?

É uma infecção causada pela bactéria do gênero Bartonella, transmitida ao ser humano pelo gato doméstico, na grande maioria dos casos, após uma arranhadura, ou em pouquíssimos casos, pela mordida de cão ou lesão na pele por espinho, pedaço de madeira ou picada de inseto.

As pulgas contaminadas pelas bactérias do gênero Bortonellla transmitem aos gatos ou cão, e estes transmitem ao homem.

Geralmente, os gatos mais novos, de até 1 ano, são os mais infectantes.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

No local que ocorreu a arranhadura, nos primeiros dias, forma uma lesão avermelhada, com vesícula ou com formação de secreção purulenta, que não coça e não é dolorosa. Em até 10 dias, geralmente evolui para cicatrização.

Na evolução, a partir da segunda semana após a arranhadura, aparecem nódulos ganglionares (íngua), no pescoço, nas axilas, na virilha, são dolorosos, vermelhos, quentes e podem supurar.

Alguns pacientes apresentam febre, mal-estar geral, fadiga, perda de apetite e dor de cabeça.

Esses sintomas podem durar de 2 a 4 meses, na maioria dos casos. Menos frequentemente podem ocorrer dor de garganta, aumento do tamanho do baço, conjuntivite, cegueira e dor nas juntas.

Em 2% dos pacientes, podem ocorrer manifestações de acometimento do sistema nervoso central, como encefalopatia, convulsões e lesões vasculares.

Em pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico, a doença pode acometer todo o organismo.

FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVER A DOENÇA

– Ter pelo menos um gato com pulgas e geralmente filhotes;

– Os gatos do sexo masculino são maiores transmissores da doença que as fêmeas;

– Ter história de arranhadura, lambida ou mordida por gato;

– Qualquer raça de gato pode ser transmissora da doença.

– Independe do estado vacinal do gato, para que ele seja um transmissor.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

O diagnóstico da doença de arranhadura do gato deve levar em consideração:

– Contato com gato, presença de arranhadura, lesão da pele, olho e gânglios aumentados; – Exames de sangue para identificar a presença de anticorpos contra a bactéria Bartonella; – Biópsia da pele, dos gânglios para análise histopatológica; – Punção ou coleta de secreções para exames laboratoriais de cultura;

– Os exames de hemograma e provas de atividade inflamatórias são de grande auxílio diagnóstico.

TEM TRATAMENTO?

O tratamento irá depender do grau de acometimento da doença.

Para a lesão no local da arranhadura, a limpeza com água e sabão, seguida de calor local e, às vezes, o uso de antibióticos e analgésicos.

Nas formas em que tem comprometimento do estado geral, como febre, dor de cabeça, aumento dos gânglios ou alterações de outros órgãos, o uso de antibióticos específicos estão indicados por tempo prolongado.

Em caso de arranhadura ou mordida por gato ou cachorro, procure atendimento médico.

Não há vacina específica para essa bactéria, no entanto você dever estar vacinado contra tétano, para reduzir a possibilidade de desenvolver essa doença, que muitas vezes é fatal.

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de saúde e desenvolvimento do Centro-Oeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia

