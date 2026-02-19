Enquanto o Brasil pulava, 900 jovens de MS e MT decidiram “andar com Cristo”

Em meio ao barulho típico do Carnaval, quando multidões se aglomeram em busca de diversão, 900 jovens de 14 a 18 anos, de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, fizeram uma escolha diferente: retiraram-se para um hotel rural de Campo Grande e passaram cinco dias mergulhados em fé, amizade, aprendizado e fortalecimento espiritual.

Foi o FSY 2026 — For the Strength of Youth (Para o Vigor da Juventude), programa mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que ocorre de dois em dois anos e tem transformado gerações de adolescentes ao redor do planeta.

Enquanto muitos associam juventude à dispersão e vulnerabilidade, ali se viu o oposto: disciplina, propósito, alegria saudável e profunda espiritualidade. Durante cinco dias intensos, os jovens participaram de devocionais inspiradores, aulas, dinâmicas de liderança, atividades recreativas e momentos de reflexão que os ajudaram a aplicar o evangelho em todas as áreas da vida. E o resultado é sempre o mesmo: transformação.

Ao final do encontro, centenas relatam sentir-se mais seguros, mais confiantes e mais preparados para enfrentar as tempestades inevitáveis da vida. Em uma geração frequentemente exposta à ansiedade, à pressão social e à insegurança emocional, oferecer um ambiente seguro, estruturado e espiritualmente forte é quase um ato revolucionário.

O FSY funciona como uma grande conferência ou acampamento espiritual, muitas vezes realizado em universidades ao redor do mundo. Em Campo Grande, mesmo com número recorde de participantes, não houve qualquer incidente. Tudo transcorreu dentro da organização prevista, sob a orientação de adultos responsáveis e preparados.

Esse detalhe não é pequeno. Estamos falando de 900 adolescentes convivendo intensamente por cinco dias — e retornando para casa fortalecidos, mais maduros e espiritualmente renovados. Isso revela método, inspiração e propósito.

O programa incentiva os jovens a:

Associar-se a outros que compartilham suas crenças;

– Desenvolver novas amizades;

– Aprender a liderar e a se comunicar melhor;

– Fortalecer a autoestima;

– Aprender a “Ouvi-O” — um convite claro para escutar o Salvador;

– Sentir alegria verdadeira ao viver o evangelho.

Não se trata de isolamento do mundo, mas de preparação para enfrentá-lo com equilíbrio.

“Anda Comigo”: o chamado de 2026 – O tema mundial dos jovens para 2026 é poderoso: “Anda Comigo”, inspirado na escritura de Moisés 6:34: “E tu permanecerás em mim e eu, em ti; portanto, anda comigo”. Que convite extraordinário.

Não é apenas um chamado para acreditar em Cristo, mas para caminhar com Ele — diariamente, nas decisões pequenas e grandes, nas escolhas acadêmicas, profissionais, morais e espirituais.

Num tempo em que muitos jovens caminham sozinhos, guiados por algoritmos, influenciadores passageiros e pressões culturais intensas, o FSY aponta para uma direção mais segura: andar com o Salvador.

Vivemos dias em que frequentemente se fala da juventude como problema. O FSY mostra que a juventude é, na verdade, a solução. Pois quando jovens recebem orientação, amor, estrutura e ensino claro de valores, respondem com grandeza. Eles não querem menos responsabilidade; querem mais significado. Não querem apenas entretenimento; querem pertencimento.

Ver 900 adolescentes abrindo mão do Carnaval para fortalecer sua fé é um sinal poderoso de que há uma geração que deseja luz — e está disposta a buscá-la.

Se quisermos uma sociedade mais equilibrada amanhã, precisamos investir hoje na formação espiritual, emocional e moral de nossos jovens. O FSY prova que isso é possível. E mais: que funciona.

Enquanto o mundo gritava e pulava, eles escolheram ouvir.

Enquanto muitos se dispersavam, eles se uniram.

E decidiram caminhar com Cristo.

E isso muda tudo.

Por Wilson Aquino

