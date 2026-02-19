Funsat oferece 1.146 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta quinta-feira (19) oportunidades de trabalho em Campo Grande para 135 empresas, abrangendo 121 profissões e um total de 1.146 vagas formais.

Entre os destaques do dia, há dez processos seletivos para trabalho temporário, com vagas para garçom (10 postos) e encarregado de obras (1 posto). Além disso, há 881 vagas que não exigem experiência, distribuídas em 67 atividades. Entre elas estão agente de saneamento (10), atendente de lanchonete (30), auxiliar de cozinha (16), auxiliar de padeiro (67), estoquista (16), leiturista (10) e operador de caixa (110 de 144 disponíveis).

Outras oportunidades incluem assistente de vendas (2), auxiliar administrativo (15), auxiliar de cartório (3), auxiliar de limpeza (105), conferente de carga e descarga (2), encarregado de supermercado (5), farmacêutico (2), gerente de loja de supermercado (10), magarefe (5) e operador de telemarketing ativo (50), entre diversas outras funções.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há 93 vagas exclusivas, distribuídas entre vigilante (10), auxiliar de linha de produção (1) e empacotador (1). Mais informações podem ser obtidas no Guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat.

A Funsat atende em dois endereços: sede na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e Unidade 2 na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas, das 7h às 13h.

