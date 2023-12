Alex e Yvan

Uma das duplas mais queridas de MS, Alex e Yvan gravam, no próximo dia 15 de setembro, o DVD de 15 anos de carreira, “Simplesmente Diferente”. A gravação será em Terenos, na Praça de Eventos,a festa promete balançar a cidade com uma super estrutura.Anote já na sua agenda!

Essa semana tive a oportunidade de assessorar a cantora Mariana Fagundes. Ela veio à Capital divulgar seu mais novo trabalho musical, está bombando nas plataformas digitais. Nossa, ela é muito querida e atenciosa, eu adorei estar com ela por estes dias. A querida Rejane Monteiro causou grande euforia nas redes sociais, tudo porque divulgou uma sessão de fotos na internet. Ela ficou radiante e muito linda. Só teve elogios por todos os lados.Além de bonita, é muito competente no que faz. Sucesso!

Um recado para o pessoal que faz eventos e festas na cidade: antes de pedir para fazer qualquer divulgação, com vídeo colunista para participar, é muito deselegante o que vocês vêm fazendo, ou então contrate uma assessoria para cuidar dos convites. Aff… Composta para o namorado Chico Veiga, a faixa alcançou o Top 1 em todas as plataformas de streaming no Brasil e despontou entre as mais tocadas no mundo, chegando em #27 no Spotify Global.

A cantora Luísa Sonza, mais uma vez, surpreendeu bastante gente. Cabelinho tá aonde? Cabelinho tá na nova temporada do “TVZ”, no “Multishow”. MC Cabelinho estreia como apresentador no “TVZ Temporada MC Cabelinho”.

O cantor promete agitar as noites, recebendo artistas do momento do cenário do rap e do trap, além de outros nomes de peso. Para encerrar a coluna “Em Alta”, fui convidado para entrevistar a MC Pocah, ex-BBB. Ela vai lançar um novo EP nos próximos dias. Nossa! Nem acreditei no convite. Fui, até a próxima.

