Campo-grandenses deixam de frequentar o Horto Florestal pela falta de manutenção

Para fechar a série de reportagens especiais realizada pelo jornal O Estado sobre prédios e locais que marcaram a história de Campo Grande, esta edição trouxe a demanda dos frequentadores do Horto Florestal, que reclamam da falta de infraestrutura do local, sem manutenção, a população alega que o local está abandonado. Em 2021, o parque passou por reforma. Na época, a pista de caminhada foi toda reformada. Além disso, o espaço retoma as atividades de esporte e lazer como as aulas de capoeira no Teatro de Arena, curso de mosaico e pintura em madeira no Ateliê da Arte, além do acesso à Biblioteca Municipal.

Reportagem do jornal O Estado esteve no Horto Florestal, local que já foi ponto de encontro na Capital. Bancos quebrados, telhas quebradas, grades destruídas, calçadas danificadas e quase impossível para andar – esse foi o cenário encontrado.

A assistente administrativo Mayara Pistola, de 29 anos, ressalta que o local está inapropriado para visitas. "O Horto está bem abandonado, antes tinha pessoas que vinham fazer atividades físicas, caminhar e passear com a família, hoje não vemos mais isso, está descuidado. Se você passar aqui bem cedinho ou no final da tarde, começo da noite, você vê muitos moradores de rua. Isso tira um pouco a vontade das pessoas de virem aqui. Deixa a desejar na segurança", afirmou.

Bianca Cáceres, 27, é administradora e explica que o local precisa passar por uma reforma. “Precisa de uma melhoria no Horto, está muito feio. O Sesc fazia um dia de família aqui, até o ano passado, mas mudaram o local por conta disso, a falta de cuidado, ficou perigoso trazer as crianças aqui.”

O espaço é frequentado por pessoas de diversas idades e, por isso, a aposentada Elza Gonçalves de Miranda, 75, destaca que melhorias precisam ser feitas para ampliar a segurança da população. “Eu vinha com frequência aqui, mas, nessas condições, não dá. Depois da pandemia essa é a primeira vez que venho, sempre opto por ir em outro parque. É triste, pois agora que aposentei, queria aproveitar, mas não tem como curtir, a cidade está um caos, vemos por aqui. Queria trazer meus netos para conhecerem, mas está triste aqui, sem vida.”

O aposentado Oduvaldo, 68 anos, pede que o local passe por uma transformação. “O ideal é transformar esse local em outra coisa, uma escola ou uma creche, um posto de saúde, algo que a população aproveitasse mais. O Horto já foi um espaço para lazer, hoje encontramos usuários de drogas que acabam com a área, não dá mais para utilizar, poderiam fazer algo mais útil, que vão usufruir de verdade”, finalizou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo esclarece que o Horto Florestal passou por recente força-tarefa de manutenção e limpeza, que contou com poda e remoção de árvores, troca de toda a iluminação do espaço e pintura de lixeiras, bancos e dos brinquedos do parque infantil

“O Horto passa por manutenção frequente, assegurando a limpeza do espaço que recebe eventos mensalmente, como o Encontro dos Coletivos de Brechós”, destacou a nota.