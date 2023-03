Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje não convém esperar só molezinha não, bebê, mas com força, foco e fé tudo se ajeita. Além do mais, o dia já começa com vibes positivas e Júpiter em seu signo vai agir como um anjo da guarda, alimentando sua confiança, esperança e energia espiritual. Até o meio da tarde, as coisas devem caminhar numa boa em todos os setores da sua vida, mas depois o céu fecha e bagacinhas podem rolar, ainda mais se você incorrer em excessos. Saúde, trabalho e finanças vão exigir prudência, moderação e resiliência. Até o amor pode ser alvo de zicas, portanto, é melhor dobrar a cautela com aventuras, fofocas e resguardar sua privacidade. Lembre-se de que assuntos íntimos só dizem respeito à você e ao seu love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Bons ventos sopram nas finanças logo cedo e seu dom para negociar estará tinindo, sinal de que pode sair no lucro, tourinho! Você também vai contar com boas energias astrais ao longo do dia e pessoas que não querem aparecer podem te favorecer direta ou indiretamente. Mas convém abrir os olhos da metade da tarde em diante e não confiar muito em quem mal conhece. Concentre-se em suas atividades, faça a sua parte no trabalho e evite se envolver muito com problemas e interesses alheios, pois pode sobrar pra você. A vida amorosa também fica à mercê de instabilidades e há risco de confusões e ilusões. É melhor cair na real e não criar muitas expectativas na paquera. Reforce a confiança no romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O cenário tá tranquilo e favorável nas primeiras horas desta terça e você tem tudo para realizar seus objetivos, geminiangel! Lua e Júpiter vão estimular seus planos, seus contatos e as coisas vão fluir tão bem que pode parecer uma mãozinha da providência divina. Aproveite para fortalecer e harmonizar suas relações pessoais e profissionais porque você vai precisar. É que o astral dá uma guinada no meio da tarde e perrengues podem surgir de uma hora pra outra. Não vai ser fácil manter a atenção no trabalho nem desviar de tretas com quem convive, inclusive o mozão. Controle a franqueza, minimize as diferenças e levante a bandeirinha da paz. Com o crush, é hora de ir com calma e não se precipitar.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Se depender das vibes generosas que chegam da Lua e de Júpiter, sua estrela vai brilhar intensamente na vida profissional e você pode consagrar conquistas importantes. Foque nas suas ambições e mostre suas competências pra chefia, mas aja rápido e aproveite logo as boas oportunidades porque o clima vai mudar da água para o vinho da metade da tarde em diante. Preocupações e zicas podem afetar sua vitalidade na saúde e por consequência seu desempenho no serviço. À noite, continue se cuidando com carinho e tenha cautela para não se deixar levar por falsas impressões nos contatinhos e paqueras: as aparências podem enganar, bebê! Se tem um mozão, talvez precisem fazer concessões mútuas e ajustes na união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A sorte vai te fazer companhia e o seu astral fica blindado durante metade desta terça, meu cristalzinho! A Lua segue em seu paraíso e troca likes com Júpiter, anunciando notícias positivas e surpresas que podem fazer você sorrir de orelha a orelha. Tudo deve correr conforme planeja e sucesso é o que te aguarda no trabalho, na vida financeira e amorosa. Mas as estrelas se estranham na parte da tarde, revelando que bagaças e aborrecimentos podem acontecer. Toda cautela será bem-vinda e não convém tomar nenhuma decisão na louca, principalmente ao lidar com dinheiro. Aperte o cinto, fuja de gastos e procure melhorar a sintonia com quem convive. Tretas vão rondar as amizades e os assuntos do coração.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia vai raiar com boas promessas e os astros deixam seu jeito mais solícito, espontâneo e extrovertido, estimulando a integração com quem convive e trabalha. Aposte alto em sua habilidade para se relacionar e unir esforços com os outros, pois você pode firmar parcerias e alianças vantajosas. Se precisar de ajuda para alguma coisa, pode recorrer ao apoio do mozão, de parentes e pessoas próximas. Porém, o astral dá uma guinada completa na metade da tarde e atritos podem rolar dentro e fora de casa. Não será o momento de discutir e contrariar, portanto, maneire no mimimi e evite confrontos que só devem trazer chateação. As finanças vão pedir um controle mais rígido e o romance mais flexibilidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librinha, querida, hoje sua comunicação fica empoderada e você tem tudo para dar um show nos papos e contatos, seja na vida pessoal ou profissional. Sua inteligência, habilidade para argumentar e agilidade estarão a serviço do seu sucesso e o astral fica ainda mais favorável se lida com o público, comércio ou trabalha em equipe. Bora lá atrás dos seus interesses porque não vai faltar talento para convencer, lacrar e faturar. Estudos, amizades e paqueras também ganham estímulos, só não espere a mesma sorte a partir do meio da tarde. Instabilidades podem surgir, tirar seu foco e mexer com o seu equilíbrio físico e emocional. Como há risco de tretinhas com o crush ou o mozão, a ordem é ir devagar!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, a terça-feira já começa com vibes excelentes para você fazer bonito no trabalho e embolsar uma boa grana, minha consagrada! Aproveite para mostrar suas competências e confie na sua capacidade empreendedora, mas, como nem tudo é perfeito, convém ficar esperta da metade da tarde em diante. Várias trombadas astrais vão acontecer e essas vibes tensas podem atrapalhar as suas conquistas financeiras e amorosas. Para não amargar preju nem engolir nenhuma torta de climão, bote um freio nos gastos e melhore a sintonia com o love. Se está na pista, esbanjará seducência e vai chamar muita atenção, mas não deixe seu lado controlador e ciumento vir à tona porque pode espantar o crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Trago verdades e elas são pra glorificar de pé, Sagita! A Lua segue o rolê no seu signo e faz aspecto maravigold com Júpiter logo pela manhã, anunciando um dia sortudo, benéfico e alegre, ao menos até o meio da tarde. Sua simpatia, criatividade e seu carisma vão brilhar, favorecendo seu triunfo no trabalho e nas relações sociais. Isso sem falar que os caminhos estarão abertos para você ganhar algo em rifa, aposta ou loteria – uhhuu! É, mas esse astral não dura o dia todo e contrariedades podem marcar presença depois das 16h30, azedando o convívio com parentes, pessoas próximas e até o momozin. Nem a paquera se livra de zica, portanto, evite se precipitar e não arrisque uma conquista dada como certa.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje não vai faltar disposição para se dedicar aos seus afazeres e o dia também é oportuno para cuidar dos assuntos da sua vida íntima e familiar. Sua energia interior se fortalece logo nas primeiras horas da manhã e você se sentirá mais confiante para superar probleminhas que se arrastam e causam preocupação. Quem exerce alguma atividade autônoma ou trabalha de casa pode agilizar seus compromissos e fará o tempo render. Porém, bagacinhas podem testar sua paciência e resiliência do meio da tarde em diante e convém dobrar a tolerância para não se desentender com ninguém. Se não tiver tato e jeitinho, pode estremecer o romance ou esfriar o lance com o crush, então escolha bem as palavras, cabrinha!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quem tem amigos, tem tudo e essa frase fará ainda mais sentido para os aquarianjos hoje. Além de valorizar suas relações, você vai mostrar sua generosidade e sentirá prazer em ajudar as pessoas que estima. O que fizer pelos outros pode voltar em forma de bênção e gratidão, por isso você também terá todo apoio que precisar. Bom dia para acelerar o passo no trabalho e incrementar seus ganhos, ainda mais se lida com comunicações, mídias sociais e digitais, ensino, transporte ou atendimento ao público. Mas abre o olhão do final da tarde em diante porque despesas inesperadas e ilusões podem te aborrecer. No amor, afaste o ciúme da vida a dois. Paquera pode virar conquista, só não convém se precipitar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Lua e Júpiter turbinam sua vitalidade logo nas primeiras horas da manhã e garantem que você tem tudo para se destacar na carreira. É hora de tirar proveito da sua confiança, dos seus talentos e batalhar com fé pelo que ambiciona. Os resultados concretos não vão demorar e há possibilidade de concorrer a um novo cargo, promoção ou aumento de salário – multiplica, Senhor! Todavia, será preciso ter muita calma da metade da tarde em diante, pois perrengues e tretinhas podem rolar. Recorra ao seu jogo de cintura e seu lado compreensivo para não se estranhar com parentes, pessoas queridas ou o mozão. Tá na pista? Acredite e aposte no seu charme, mas evite alimentar altos sonhos e expectativas à noite, valeu?

