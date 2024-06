Silas Malafaia critica Tereza Cristina e diz que vai provar que ela é preconceituosa

“Vou provar que a senadora Tereza Cristina é preconceituosa e mentirosa”, declara Silas Malafaia. Embate entre os dois acontece pelo voto favorável da senadora aos jogos de azar

Em entrevista exclusiva para o jornal O Estado MS, o pastor Silas Malafaia falou das duras críticas direcionadas à ex-ministra e senadora Tereza Cristina (PP), por ela votar a favor do Projeto de Lei 2234/202, que libera os jogos de azar no Brasil. Ao jornal, ele disse que ficou surpreso com o voto da parlamentar.

“Primeiro, ela foi ministra da Agricultura de Bolsonaro, se elegeu com o apoio de quem gosta de Bolsonaro e acaba de fazer o jogo de Lula (PT). Como é que uma pessoa que foi ministra do governo de Bolsonaro, está fazendo o jogo desse governo, que não está nem aí para as pessoas, só com a ganância de arrecadar para cobrir o buraco da incompetência deles. Então, está aí a prova, pensando que o povo é trouxa e que eles vão fazer as coisas as escondidas e que não vai ter revelado. Então, o meu questionamento a ela é que jamais ela podia votar nisso por várias razões, certo. Por várias razões, uma delas é essa”, explica o pastor Silas.

Para Malafaia o voto da ex-ministra foi para atender seu superior no PP, senador Ciro Nogueira. “Fico até com vergonha, a senadora Tereza Cristina, bolsonarista, votar a favor da jogatina para atender o sue chefe, o senador Ciro Nogueira, do PP, que é o grande mentor, o grande incentivador da aprovação da jogatina no Brasil”.

O pastor aponta ainda, outras várias razões pelas quais a ministra deveria ter votado contra o projeto, entre elas, o problema que se cria na saúde pública, destacando que a OMS (Organização Mundial de Saúde), classifica o vício do jogo como uma doença, sendo um problema de Saúde Pública. Além disso, argumenta que é comprovado que os jogos de azar são utilizados para lavagem de dinheiro e corrupção.

“É provado que o dinheiro arrecadado com tributos do jogo não cobre a mazela social que ele produz. Destrói jovens, homens, mulheres, idosos, famílias. A Organização Mundial de Saúde classifica o vício do jogo como uma doença. Outra coisa que é provado, que a senadora escondeu do povo de Mato Grosso do Sul é que a jogatina é a maior responsável pela lavagem de dinheiro do narcotráfico, do crime organizado e da corrupção. Outra coisa que a senadora escondeu do povo de Mato Grosso do Sul, é que tem parecer contrário da PGR, (Procuradoria da República), tem parecer contrário dos sindicatos, dos auditores-fiscais da Receita Federal, tem parecer técnico contrário”, declara.

O Projeto de Lei 2234/2022, autoriza o funcionamento de bingos e de cassinos, além de regularizar jogos de azar, como o jogo do bicho e apostas. Um Decreto-Lei de 1946 proíbe a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. A matéria foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, nesta semana, com o voto favorável da senadora Tereza Cristina, que foi considerado fundamental para sua aprovação. O placar foi de 14 votos a 12. Caso, a seandora tivesse votado contra, haveria um empate de 13 a 13. “Na CCJ, a vitória foi apertadíssima. Por causa dela e mais dois traíras, pessoas que traem a sua ideologia, que traem seus eleitores, por isso que foi aprovado na CCJ, declarou Malafaia.

Senadora responde às críticas

A senadora Tereza Cristina respondeu às críticas do pastor Silas Malafaia por nota dizendo, “Nunca compactuarei com a exploração da boa-fé dos brasileiros e sou contrária a misturar política com religião”. Após essa declaração o Pastor subiu mais o tom e desafiou a quem quiser discutir com ele, qualquer assunto, sem usar a bíblia.

“Eu vou provar que a senadora Tereza Cristina é preconceituosa e mentirosa. Quando denunciei que ela votou a favor da liberação da jogatina no Brasil, como ela não tem argumento, ela mente para o povo de Mato Grosso do Sul e ainda usa preconceito. Ela diz: ‘É, nós não podemos aceitar a mistura de política com religião.’ Eu desafio a senadora a aprovar em que entrevista, em que vídeo meu, eu falo de Deus, de Bíblia, de religião, para combater a jogatina. Isso mostra o seu preconceito, como se pastores e padres não fossem cidadãos. Nós somos cidadãos como qualquer outro, como médico, como agricultor, operário, empresário, vai por aí afora. É bom para o povo católico e evangélico de Mato Grosso do Sul ver o preconceito que ela tem contra religiosos. Por você ser religioso, você não pode opinar. Isso é uma tremenda safadeza de um preconceito quando a pessoa não tem argumento”, declarou Malafaia.

Ainda sobre a crítica da ministra, Malafaia disparou: “Ela mexeu com o cara errado, porque eu discuto qualquer assunto que ela quiser sem abrir uma página da Bíblia e tem mais, não vai ter nem como ela fugir, porque ela é muito fraca. A hora que ela quiser um debate sobre qualquer assunto, vem, vai ser desmoralizada, porque ela não tem base. Porque, eu não discuto questões sociopolíticas, econômicas com ideias religiosos. E ela tentou me denegrir porque não tem como combater as minhas ideias no campo ideológico, no campo da verdade, do mal, que é o jogo. É só isso. Aí usa, subterfúgios covardes, preconceituosos contra os religiosos. É bom os católicos, evangélicos de Mato Grosso do Sul, saber muito bem quem é ela”, disse.

Por esse posicionamento questionável na sua opinião, e por estar fazendo o jogo da esquerda e de Lula (PT), o Pastor Silas Malafaia finaliza pedindo para o povo responder à reprovação do voto da senadora nas urnas. “Diga não a ela, quando ela vir para reeleição”, conclui.

Tanto o Pastor Silas Malafaia, como a ministra Tereza Cristina (PP), fazem parte do quadro dos aliados de Bolsonaro. A divergência entre os dois causa uma enorme discórdia no grupo. E, ainda, coloca em incerteza o apoio de Bolsonaro, que ela busca para a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP).

Por Daniela Lacerda

