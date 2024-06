Governadores de MS e MT participam de evento em São Paulo, em prol do Pantanal

Os governadores Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, e Mauro Mendes, de Mato Grosso, estarão presentes na noite desta terça-feira (4), na Casa Natura, em São Paulo, para o evento beneficente “Raízes do Pantanal”, promovido pela ONG SOS Pantanal. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para projetos socioambientais na região pantaneira.

Para abrilhantar a noite, os músicos Seu Jorge e Daniel Jobim subirão ao palco, trazendo um repertório especial para a ocasião. Além deles, artistas locais também se apresentarão, incluindo o DJ sul-mato-grossense Eric Terena e um grupo de dança indígena da etnia Terena.

Desde 2020, a SOS Pantanal adota esse modelo de captação de recursos, destinando as receitas para projetos socioambientais. A arrecadação desta noite será destinada à continuidade do projeto de recuperação de nascentes e plantio de agroflorestas na terra indígena Cachoeirinha, em Miranda. A expectativa é arrecadar R$ 300 mil.

Com os recursos já obtidos anteriormente, a ONG conseguiu plantar até agora oito mil mudas nativas, muitas delas em margens de cursos d’água para preservar essas áreas. O projeto começou em parceria com brigadistas pantaneiros, visando a recuperação de áreas degradadas. Segundo a SOS Pantanal, cerca de 150 moradores locais estão diretamente envolvidos na iniciativa, fortalecendo o compromisso comunitário com a preservação ambiental.

O evento beneficente terá ingressos com valores variando entre R$ 380 e R$ 790. Além dos governadores, parlamentares e outros políticos também foram convidados. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, confirmou sua presença, demonstrando apoio institucional às iniciativas de conservação do Pantanal.

