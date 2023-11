Três pessoas são presas suspeitas de matar homem e enterrar corpo no quintal de casa

Três pessoas de idades entre 19, 29 e 35, foram presas na noite de ontem (20), acusadas de matar Wagner Vicente Pereira da Silva, de 30 anos. O corpo do homem foi encontrado enterrado no quintal de uma residência no bairro Amambaí em Campo Grande.

Conforme informações da polícia, a motivação do crime seria ciúmes do marido de Wagner, após ele descobrir um possível relacionamento da vítima com outra pessoa.

Ainda de acordo informações da perícia, Wagner teria sido assassinado por estrangulamento e o corpo enterrado no fundo da residência.

Segundo apurado pela reportagem do Portal O Estado Online, um cabo de televisão foi encontrado na residência. No quintal havia cimento que possivelmente foi usado para concretar o corpo e também um saco de cal.

