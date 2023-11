UFMS promove aulão pré-vestibular gratuito no teatro Glauce Rocha

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) organiza, nesta quarta-feira (29), um “aulão” pré-vestibular gratuito no Teatro Glauce Rocha. O evento antecede as provas de ingresso na instituição, marcadas para o dia 3 de dezembro.

Conduzido pelo Cursinho UFMS, o estudo intensivo acontecerá das 18h30 às 22h, proporcionando aos participantes a oportunidade de revisar conteúdos essenciais. Cada professor especializado em sua área terá de 20 a 30 minutos para compartilhar conhecimentos, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Além disso, haverá sorteio de brindes.

Os estudantes poderão aproveitar o momento para esclarecer dúvidas e receber orientações finais para as provas. “Todos os professores estarão com aquela dica especial. Será aquele momento de preparação final para contemplar o preparo deste aluno, trabalhado durante todo o ano de 2022”, destaca o coordenador Edivaldo José de Araújo Filho.

Quanto ao vestibular, as provas, que oferecem cerca de 10 mil vagas em 115 cursos de graduação, serão realizadas nos municípios onde a UFMS tem campus, incluindo Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.