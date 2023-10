Colisão entre carro e trator deixa uma pessoa morta na BR-463

Uma colisão entre um veículo Pálio e um trator, deixou uma pessoa morta, na BR-463, entre Ponta Porã e Dourados.

Conforme informações do site Dourados News, a colisão ocorreu nas proximidades do trevo que dá acesso à Laguna Carapã, quando o carro bateu em um pneu do trator que estava acoplado a uma carreta com adubo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o veículo de passeio transportava mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.