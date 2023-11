Homem é preso com 100 kg de cocaína escondidos em veículo na MS-164

Um homem foi preso ontem (22), com 100 quilos de pasta base, escondidos em um compartimento oculto do veículo, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais federais deram ordem de parada a um caminhão. Em vistoria, os policiais encontraram a droga escondida em um compartimento oculto na cabine do veículo. Diante da situação, o motorista foi preso.

