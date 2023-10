Jovem é executado com mais de 10 tiros na região sul da capital

Um jovem de 22 anos foi executado com mais de 10 tiros, na noite de ontem (18), no cruzamento das ruas Mururé com Samburá, no Bairro Moreninhas III, região sul de Campo Grande. Segundo informações de testemunhas, motociclistas chegaram atirando na vítima e depois fugiram. Dois jovens, que estavam em companhia de Luan, foram atingidos e estão no hospital em observação.

Conforme o relatos do boletim de ocorrência, um dos amigos do Luan, foi atingido no ombro e o outro amigo, recebeu disparos no dedo da mão direita. A vítima foi atingida na cabeça e em diversas partes do corpo e morreu no local. Segundo testemunhas que estiveram no local, os motociclistas chegaram atirando e depois fugiram. Logo após, eles retornaram e atiraram novamente nas vítimas.

Equipes da perícia técnica estiveram no local do crime e encontraram 19 cápsulas de duas armas de fogo.

O caso foi registrado como homicídio doloso na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada), onde será investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram