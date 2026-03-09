Vídeo: Manhã de segunda-feira é marcada por pancada de chuva em bairros da Capital

A manhã de hoje (9), está sendo marcada por pancadas de chuva que atingem diversos bairros de Campo Grande. Há registro de precipitação na região Central, Jardim dos Estados, São Bento, Mata do Jacinto, Nova Lima, e também no Aero Rancho, no sentido oposto da Cidade.

Vale destacar que Campo Grande e todos os municípios do interior de Mato Grosso do Sul estão sob alerta para risco de chuva intensa até o fim da noite de amanhã (10).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de chuva de até 60 milímetros por hora e de 100 milímetros por dia. As rajadas de vento também podem atingir os 100 km por hora.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram