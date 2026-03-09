Grávida é esfaqueada pelo próprio marido após pedir comida em confraternização, em Três Lagoas

Na noite desse sábado (7), uma mulher, grávida de seis meses, e que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueada pelo marido ao pedir um prato de comida. O caos acontece na região do Pontal do Faia, área rural de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o casal estava em uma confraternização na casa de amigos, quando a vítima, que estava com fome, pediu um prato de comida aos donos da casa. No mesmo momento, o autor teria se exaltado, dizendo que não era para alimentar a esposa.

De acordo com o site RCN 67, após isso, sem motivo aparente, o marido pegou uma faca da casa e começou a desferir golpes contra a esposa. As pessoas que estavam na confraternização interviram e tentaram impedir que o homem continuasse. A vítima sofreu um corte profundo no rosto.

Após o crime, a mulher foi encaminhada para receber atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada e realiza busca para localizar o autor.