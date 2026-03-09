Homem suspeito de torturar bebê de quatro meses, já havia sido preso por agredir companheira durante gestação

Na noite de sábado (7), o homem, de 26 anos, que foi preso suspeito de torturar o próprio filho, de quatro meses, já possuía passagens na polícia por agredir a companheira. Na época, a vítima tinha 15 anos e estava grávida de seis meses da filha mais velha do casal.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu em março de 2020, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. A PM (Polícia Militar) foi acionada após uma ocorrência de violência doméstica, onde o autor teria dado um soco na cabeça da companheira, além de apertá-la no pescoço e proferir ameaças de morte.

Durante o crime, a mãe da jovem, de 49 anos, tentou defender a filha das agressões, mas acabou sendo agredida também.

A companheira foi encaminhada para atendimento médico e o autor foi preso por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Posteriormente, ele foi condenado à prisão preventiva visando o risco à integridade da vítima e o histórico de agressões.

Havia medidas protetivas que proibiam o acusado de aproximar ou manter contato com a vítima.