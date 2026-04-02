Temporal derruba árvores, interdita arena esportiva e deixa bairros sem energia em Rio Brilhante

Um temporal com chuva intensa e ventos fortes atingiu Rio Brilhante na tarde dessa quarta-feira (1º), provocando queda de árvores, danos em uma arena esportiva e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes bairros do município.

Um dos locais mais afetados foi a arena esportiva do bairro Antônia de Souza Barbosa. A estrutura sofreu danos durante o vendaval e precisou ser interditada. Até o momento, não há previsão para reabertura do espaço. Também não foram registradas informações sobre feridos no local.

No loteamento Rio Belo, moradores relataram queda de árvores e falta de energia elétrica. Imagens enviadas à reportagem mostram fios caídos em via pública entre as regiões do Rio Belo I e II. A suspeita inicial é de que os cabos sejam de internet.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a concessionária Energisa informou que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. No entanto, a empresa não divulgou quantos imóveis ficaram sem eletricidade.

Servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciaram ainda durante a tarde a limpeza das áreas atingidas. As equipes atuam na retirada de galhos e na desobstrução de vias após a queda de árvores causada pelo vendaval.

De acordo com a previsão do tempo, a instabilidade climática é provocada pela atuação de um sistema de baixa pressão, associado ao calor e à umidade. Esse cenário favorece pancadas de chuva irregulares, com possibilidade de tempestades isoladas, raios e rajadas de vento.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo registrar rajadas mais intensas em pontos isolados.

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