Carro que ia para velório se envolve em acidente e mata motociclista, na BR-376

Um homem, que estava a caminho de um velório se envolveu em um acidente e atropelou um motociclista na noite desta quarta-feira (1°). O caso aconteceu na BR-376, região do distrito de Amandina, em Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande. Outras três mulheres precisou de atendimento médico.

Segundo informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 21h30. O motorista estava seguindo para um velório em Eldorado junto de três outras mulheres e a motocicleta era pilotada por Alessandro Almeida Alves, 40 anos.

As circunstancias do acidente ainda não foram divulgadas, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado no local. As vítima, de 71, 53 e 51 anos, foram socorridas com dores e uma delas com quadro de hipertensão.

O motociclista, que morava no Assentamento São Sebastião, morreu no local. A Policia Civil, a PRF (Polícia Rodoviária Federal e a Perícia realizaram os procedimentos necessários.