Tempo firme mantém manhã fria e tarde amena em MS

Previsão indica com céu parcialmente nublado em Campo Grande, com mínima próxima de 11°C e máxima em torno de 25°C

A previsão do tempo para esta segunda-feira em Mato Grosso do Sul indica um dia de sol entre nuvens em grande parte do Estado, com temperaturas agradáveis durante a manhã e clima mais ameno à noite, principalmente em Campo Grande. Não há previsão de chuva forte.

Na região Centro-Sul, a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa, especialmente no período da tarde, aumentando a sensação de tempo seco em áreas urbanas e rodovias.

Capital

Em Campo Grande, a mínima prevista é de aproximadamente 11°C ao amanhecer, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C durante a tarde. O céu deve permanecer parcialmente nublado, alternando períodos de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

À noite, as temperaturas voltam a cair levemente, mantendo o clima agradável na Capital.

Demais cidades do Estado

Dourados deve registrar mínima de 10°C e máxima de 24°C, com predomínio de sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Em Corumbá, os termômetros variam entre 15°C e 28°C, com tempo firme e baixa nebulosidade, cenário típico da região pantaneira.

Já em Três Lagoas, a previsão aponta mínima de 12°C e máxima de 27°C, com céu parcialmente nublado e tempo estável ao longo do dia.

Ponta Porã terá uma das madrugadas mais frias, com mínima de 9°C e máxima de 22°C. Apesar do frio nas primeiras horas do dia, o tempo volta a ficar ameno à tarde.

Em Coxim, a temperatura deve variar entre 11°C e 25°C, com sol entre nuvens e sem risco de chuva forte.

O que considerar

O tempo firme favorece o tráfego nas principais rodovias do Estado, como as BRs-163, 262 e 267. No entanto, a baixa umidade do ar durante a tarde exige atenção redobrada de pessoas com problemas respiratórios e alergias.

Sem previsão de chuva significativa nas próximas 24 horas, a recomendação também é manter o consumo consciente de água.

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