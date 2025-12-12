Campo Grande terá 17 vias interditadas neste fim de semana 

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), vai interditar 17 vias entre esta sexta-feira (12) e domingo (14) para garantir a realização de diversos eventos religiosos, culturais, comunitários, esportivos e festividades natalinas. Cada atividade exige bloqueios temporários, sinalização e orientação aos motoristas, segundo a pasta.

Em nota, a Agetran recomenda que os condutores estejam atentos às mudanças no trânsito, observem a sinalização instalada e busquem rotas alternativas para evitar atrasos.

Interdições de sexta-feira (12)

• Rua Barão de Limeira, entre a Rua Visconde de Cairu e a Avenida Guaicurus – 17h30 às 22h – evento religioso.

• Rua Sebastião Taveira, nº 268 – a partir das 19h – 2ª Corrida dos Engenheiros, do Crea/MS.

• Rua Georgina Pereira Barbosa, no cruzamento com a Rua Joaquim Barbosa de Almeida – 15h às 22h30 – evento religioso.

Interdições de sábado (13)

• Rua Nove de Maio, entre a Rua do Panda e a Rua do Elefante – 16h às 23h – evento cultural Paquera 3ª Idade.

• Rua Mainá, entre Rua Michel Calarge e Avenida Osvaldo Aranha – 17h às 0h – evento comunitário.

• Rua Gérbera, entre Rua Alagoinhas e Rua Caládio – 14h às 19h – festa natalina.

• Rua Sebastião José Machado, entre Avenida Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming – 7h de sábado às 0h de domingo – evento religioso.

• Rua Joaquim Tomás, entre Avenida Mascarenhas de Moraes e Rua das Araras – 18h de sábado às 22h de domingo – evento religioso.

• Rua dos Topógrafos, entre Rua Campo Nobre e Rua Antônio Nelson de Souza – 8h às 14h – evento esportivo.

Interdições de domingo (14)

• Rua Geraldo Agostinho Ramos, entre Rua Planalto e Travessa Golfo Pérsico – 8h às 15h – programação natalina.

• Rua Abílio Soares, entre Rua Teixeira da Silva e Rua Almeida Santos – 8h30 às 12h – Natal Solidário.

• Rua Barra Mansa, nº 171, entre Rua Túlio Alves Quito e Rua Simplício Mascarenhas – 16h às 23h – Paquera Flash Back.

• Rua Arnaldo Horta, entre Rua Marcos Ferrez e Rua Murilo Lagreca – 11h às 19h – atividade comunitária.

• Rua José Soares, entre Rua Petrópolis e Rua Waldemar Marcelino Santos – 9h às 18h30 – evento religioso.

• Rua Benjamin Constant, entre Avenida América e Rua Dr. Silvio de Andrade – 7h às 12h – evento religioso.

• Rua Valdir Lago, entre Rua Áurea Barbosa Pereira e Avenida Arquiteto Vilanova Artigas – 16h às 19h – evento natalino.

• Rua do Carneiro, entre Rua Otacílio Machado e Rua Antônio Bitencourt – 10h às 18h – festa de Natal.

A Agetran reforça que todas as vias serão liberadas assim que as atividades forem encerradas e que equipes estarão nos locais para orientar condutores e assegurar a fluidez do trânsito.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais