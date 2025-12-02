Colisão em corredor de ônibus na Rui Barbosa deixa feridos em Campo Grande

Carro tentou acessar a rua da Liberdade com uma conversão para a faixa da esquerda na Rui Barbosa. No entanto, o veículo foi arrastado pelo ônibus da linha 089 que trafegava na faixa do corredor

Na tarde desta terça-feira (2), um acidente no corredor ônibus da rua Rui Barbosa no cruzamento com a rua da Liberdade, causou susto entre quem frequentava a região em Campo Grande. A colisão deixou o condutor e dois passageiros do carro feridos e o socorro esteve no local.

O acidente teria ocorrido no momento que o carro, um Meriva prata teria tentado acessar a rua da Liberdade com uma conversão para a faixa da esquerda na Rui Barbosa. No entanto, o veículo foi atingido e arrastado pelo ônibus da linha 089 que trafegava na faixa do corredor.

O condutor e dois passageiros do veículo tiveram ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o socorro.

